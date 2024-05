Piante cadute e detriti sulle strade per il maltempo: disagi a Riva di Solto e San Giovanni Bianco

Le piogge intense della notte tra giovedì e venerdì 31 maggio hanno provocato diversi disagi sulle strade della Bergamasca a causa di piante cadute e piccoli smottamenti del terreno: per fortuna non si sono registrati incidenti o feriti a causa del maltempo.

La situazione a Riva di Solto A Riva di Solto la tracimazione di un tombotto dopo la galleria di Portirone in direzione Zu ha causato disagi sulla strada statale 469. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Clusone e il personale tecnico di Anas per dirigere il transito a senso unico alternato in attesa della rimozione del materiale.

Piante cadute a San Giovanni Bianco

Sempre a causa della piogge un grosso albero è caduto sulla strada a San Giovanni Bianco: chiusa per un’ora nella prima mattinata la statale. La Protezione civile è al momento al lavoro all’altezza in via Ceresa.