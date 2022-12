«Piazza Dante ha perso la sua identità»

Il 2023? Per Bergamo può essere l’anno della svolta, che trasformi il patrimonio culturale in un reale fattore di sviluppo. A sostenerlo è Luca Rinaldi, soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Bergamo e Brescia, che a poche settimane dal taglio del nastro di Capitale italiana della Cultura fa un bilancio del 2022 e guarda al futuro.