Cronaca / Bergamo Città
Martedì 14 Ottobre 2025
Picchio nero colpito e ucciso da 5 pallini: «Tanti episodi»
BRACCONAGGIO. Un raro esemplare di picchio nero è stato soccorso venerdì 10 ottobre dalla Polizia provinciale di Brescia e trasportato al Centro recupero animali selvatici (Cras) Wwf di Valpredina.
L’animale, giunto in condizioni critiche, è risultato colpito da cinque pallini da caccia, come confermato dagli esami radiografici e presentava una frattura all’ala sinistra. Nonostante le cure ricevute, il picchio è morto a causa delle gravi ferite inflitte.
Un episodio non isolato: in queste prime settimane di stagione venatoria, sostiene Wwf Italia: «Il Cras Wwf ha già accolto numerosi animali protetti feriti da fucilate, oltre a uccelli sequestrati dalle autorità perché detenuti illegalmente. Una situazione che si ripete ogni anno, in particolare nelle province di Brescia e Bergamo, dove il fenomeno del bracconaggio assume proporzioni allarmanti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA