«Portiamo questo pellegrinaggio nella vita di tutti i giorni» - Foto e video

«Termina oggi il pellegrinaggio giubilare della diocesi di Bergamo: saluto i pellegrini che insieme al Vescovo sono venuti a Roma per attraversare la Porta Santa». Il saluto di Papa Leone XIV ai pellegrini bergamaschi durante l’Angelus viene accolto domenica 13 luglio tra applausi e urla di giubilo in corso della Repubblica, a Castel Gandolfo, sotto una leggera pioggia. In realtà, quasi nessuno dei 150 fedeli è riuscito a vedere con i propri occhi il Pontefice: la maggior parte si è fermata a qualche centinaio di metri da Prevost.