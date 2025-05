Presentato «Time Out»: allo sport festival anche Schwazer, Pelizzoli e Fiona May

«Tutti per uno, uno per tutti». Parte da uno slogan tanto collaudato quanto emblematico la seconda edizione di Time Out, lo sport festival che si snoderà tra Bergamo, Isola e Valle San Martino.

L’appuntamento - promosso da Hservizi e Unica Sport con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Università degli Studi, Cus e Coni Lombardia – è previsto da sabato 24 maggio a domenica 1° giugno con una serie d’eventi con i campioni in vetrina. Ma non solo. La kermesse sarà anche occasione di confronto d’ascolto e d’arricchimento per tutti. Qui tutti gli eventi.

Il calendario di Time Out 2025

Gli eventi sportivi

Senza dimenticare la pratica. Come nell’opening con le Olimpiadi dell’Isola (a Presezzo dalle 14 alle 18) con Fiona May prima a premiare e poi protagonista del primo meeting (a Bonate Sopra alle 20.45). Ma anche con l’HServizi Cup, torneo regionale di calcio giovanile (a Brembate venerdì 30 alle 18).

Da Ivan Gotti a Dino Meneghin

Poi tanti volti noti in rassegna nell’evento – sotto la direzione artistica di Emanuele Roncalli - presentato mercoledì 14 maggio nel Salone Rezzara della Provincia. In ordine d’apparizione: Ivan Gotti, Eliana Liotta, Ivan Pelizzoli, Silvia Lucchini, Marino Bartoletti, Dino Meneghin, Roberto Samaden, Matteo della Bordella, Mauro Bernardi ed Alex Schwazer. Non una passerella di campioni, ma un’occasione di confronto dai forti connotati educativi capace di raccontare le cadute e le risalite ancor prima dei trionfi.

«Fondamentale fare squadra»

Marco Donadoni di Hservizi e Mario Morotti di Unica all’unisono: «Fare squadra è fondamentale, far conoscere tutto ciò che c’è dietro al successo. Perché anche una disciplina individuale diviene un’affermazione corale». A dar ancor più forza ai messaggi la prorettrice dell’ateneo cittadino Elisabetta Bani («Lo sport diventa motore di responsabilità per il nostro futuro»), il presidente del Cus Claudio Bertoletti («Splendida l’idea di far emergere i lati critici e talvolta oscuri»), il Consigliere con delega allo sport della Provincia Claudio Bolandrini («Lo sport è una dimensione del vivere quotidiano a tutte le età») e l’assessora allo Sport del Comune Marcella Messina. Quest’ultima sarà moderatrice dell’incontro con Eliana Liotta nel quale interverranno anche i Runners Bergamo: «Troppo importante la prevenzione, oltre alla qualità della vita e allo studio di politiche mirate in direzione della cultura sportiva e dell’attività motoria».