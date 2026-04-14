Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 14 Aprile 2026

Primo Maggio, la Messa del Vescovo alla sede della Teb

LA RICORRRENZA. L’appuntamento a Ranica alle 16 per la riflessione e la preghiera in occasione della Festa dei lavoratori.

.Pietro Giudici
.Pietro Giudici

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Primo Maggio, la Messa del Vescovo alla sede della Teb
Il deposito della Teb di Ranica, in via Tezze sn

«È la nostra mano visibile che deve costruire una società più giusta e solidale». La frase, tratta dal messaggio dei Vescovi per la Festa dei lavoratori 2026, introduce l’annuncio della Messa del Primo Maggio del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Anche quest’anno, infatti, monsignor Beschi presiederà una celebrazione eucaristica dedicata al mondo del lavoro, nel contesto di una realtà significativa per il territorio bergamasco: la sede della Teb (Tramvie elettriche bergamasche), a Ranica, in via Tezze sn.

Per favorire la partecipazione, sarà attivato un servizio speciale di trasporto Teb con corse dedicate sulla linea T1 Bergamo-Albino, con partenza alle 15.30 dalla stazione Fs di Bergamo e da Albino (saranno effettuate tutte le fermate) e ritorno con partenza dal deposito al termine della celebrazione eucaristica

Nel giorno della memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore e ricorrenza della festa delle lavoratrici e dei lavoratori, il fine dell’iniziativa organizzata dalla Diocesi di Bergamo insieme alla Teb è quello di dar vita a un’occasione di riflessione e preghiera dedicato a un grande ambito della vita di ciascuno: il lavoro, appunto. Non a caso, nel messaggio dei Vescovi è definito come «grammatica della società», sottolineandone così la natura relazionale e generativa di azione collettiva capace di costruire comunità, favorire lo scambio di competenze e contribuire allo sviluppo del Paese e dell’intera umanità

Non solo una celebrazione: quello in programma il 1° maggio a Ranica vuole essere un momento che unisca «in un cammino di custodia e di crescita attorno a quel grande bene comune che è il lavoro, all’interno di quella cultura del “fare” che è parte integrante del nostro essere uomini e donne e del nostro tessuto produttivo».

L’appuntamento è per le 16 a Ranica. Per favorire la partecipazione, sarà attivato un servizio speciale di trasporto Teb con corse dedicate sulla linea T1 Bergamo-Albino, con partenza alle 15.30 dalla stazione Fs di Bergamo e da Albino (saranno effettuate tutte le fermate) e ritorno con partenza dal deposito al termine della celebrazione eucaristica. Al deposito sarà disponibile un’area parcheggio riservata all’evento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ranica
Lavoro
Rapporto Lavoro
Politica
politica interna
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Tempo libero
Turismo
Francesco Beschi
San Giuseppe
Teb
diocesi di bergamo