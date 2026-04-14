Primo Maggio, la Messa del Vescovo alla sede della Teb

Per favorire la partecipazione, sarà attivato un servizio speciale di trasporto Teb con corse dedicate sulla linea T1 Bergamo-Albino, con partenza alle 15.30 dalla stazione Fs di Bergamo e da Albino (saranno effettuate tutte le fermate) e ritorno con partenza dal deposito al termine della celebrazione eucaristica

Nel giorno della memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore e ricorrenza della festa delle lavoratrici e dei lavoratori, il fine dell’iniziativa organizzata dalla Diocesi di Bergamo insieme alla Teb è quello di dar vita a un’occasione di riflessione e preghiera dedicato a un grande ambito della vita di ciascuno: il lavoro, appunto. Non a caso, nel messaggio dei Vescovi è definito come «grammatica della società», sottolineandone così la natura relazionale e generativa di azione collettiva capace di costruire comunità, favorire lo scambio di competenze e contribuire allo sviluppo del Paese e dell’intera umanità