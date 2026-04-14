Primo Maggio, la Messa del Vescovo alla sede della Teb
LA RICORRRENZA. L’appuntamento a Ranica alle 16 per la riflessione e la preghiera in occasione della Festa dei lavoratori.
«È la nostra mano visibile che deve costruire una società più giusta e solidale». La frase, tratta dal messaggio dei Vescovi per la Festa dei lavoratori 2026, introduce l’annuncio della Messa del Primo Maggio del Vescovo di Bergamo Francesco Beschi. Anche quest’anno, infatti, monsignor Beschi presiederà una celebrazione eucaristica dedicata al mondo del lavoro, nel contesto di una realtà significativa per il territorio bergamasco: la sede della Teb (Tramvie elettriche bergamasche), a Ranica, in via Tezze sn.
Per favorire la partecipazione, sarà attivato un servizio speciale di trasporto Teb con corse dedicate sulla linea T1 Bergamo-Albino, con partenza alle 15.30 dalla stazione Fs di Bergamo e da Albino (saranno effettuate tutte le fermate) e ritorno con partenza dal deposito al termine della celebrazione eucaristica
Nel giorno della memoria liturgica di San Giuseppe lavoratore e ricorrenza della festa delle lavoratrici e dei lavoratori, il fine dell’iniziativa organizzata dalla Diocesi di Bergamo insieme alla Teb è quello di dar vita a un’occasione di riflessione e preghiera dedicato a un grande ambito della vita di ciascuno: il lavoro, appunto. Non a caso, nel messaggio dei Vescovi è definito come «grammatica della società», sottolineandone così la natura relazionale e generativa di azione collettiva capace di costruire comunità, favorire lo scambio di competenze e contribuire allo sviluppo del Paese e dell’intera umanità
Non solo una celebrazione: quello in programma il 1° maggio a Ranica vuole essere un momento che unisca «in un cammino di custodia e di crescita attorno a quel grande bene comune che è il lavoro, all’interno di quella cultura del “fare” che è parte integrante del nostro essere uomini e donne e del nostro tessuto produttivo».
L’appuntamento è per le 16 a Ranica. Per favorire la partecipazione, sarà attivato un servizio speciale di trasporto Teb con corse dedicate sulla linea T1 Bergamo-Albino, con partenza alle 15.30 dalla stazione Fs di Bergamo e da Albino (saranno effettuate tutte le fermate) e ritorno con partenza dal deposito al termine della celebrazione eucaristica. Al deposito sarà disponibile un’area parcheggio riservata all’evento
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