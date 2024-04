Redditi più alti, ma se li mangia l’inflazione. Gorle, Mozzo e Bergamo sul podio

Più «ricchi»? Sì, ma solo sulla carta. Le statistiche certificano l’esperienza quotidiana nel far quadrare i conti del bilancio familiare: i redditi non riescono a tenere il passo della corsa dei prezzi, così il valore reale di stipendi e pensioni è sempre più eroso dall’inflazione. I nuovi dati del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023, e dunque riferite all’anno d’imposta 2022, raccontano la doppia velocità dell’economia anche in Bergamasca. Che da un lato, almeno in valore assoluto, continua a correre dopo il crollo pandemico: nel 2022 il reddito medio dei contribuenti della provincia di Bergamo è salito a 23.788 euro (tutte le cifre sono da intendersi lorde), cioè 977 euro in più dei 22.811 euro del 2021. È come se ci si fosse messi in tasca una mezza mensilità lorda in più, ma vanificata da quel che è accaduto nella dinamica i prezzi.

La forbice con l’inflazione

Appunto, i redditi – quindi gli stipendi, le pensioni ed eventualmente altre fonti di entrate, come i proventi dagli affitti o da altre attività – non tengono il passo dell’inflazione: perché nel 2022 i redditi dei bergamaschi sono appunto aumentati del 4,3%, ma in quello stesso anno – segnato dall’invasione russa in Ucraina e dall’esplosione dei prezzi, energia in primis – l’inflazione in Bergamasca era stata del 6,8%. Traduzione concreta: il «guadagno» in busta paga è stato illusorio, immediatamente divorato dall’inflazione. Mai, nel recente passato, s’è appunto osservata una forbice così ampia. Incrociando i dati dell’Istat sull’andamento dei prezzi, emerge infatti come nel 2022 l’inflazione in Bergamasca sia stata di 2,5 punti percentuali superiore all’incremento dei redditi. In proporzione, l’impatto dell’inflazione è stato persino più forte delle conseguenze economiche del Covid: nel 2020 a Bergamo i redditi erano sì diminuiti del 2,5%, ma l’inflazione a Bergamo era stata negativa (-0,5%), così da consegnare un combinato disposto che aveva fatto perdere «solo» il 2% al potere d’acquisto. Nel 2022, come visto, la perdita è stata ancora di mezzo punto superiore.

L’ultimo aggiornamento diffuso dal Mef sui redditi – e rielaborato da InTwig, società bergamasca di data intelligence – consente di entrare nel dettaglio della Bergamasca. La ricchezza si concentra sempre tra città e hinterland, mentre le valli restano in sofferenza. Gorle si conferma il «comune paperone» con un reddito pro capite di 31.942 euro (+1,6% sul 2021, 517 euro in più), seguito da Mozzo a quota 31.895 euro (+4,3%, 1.310 euro in più); c’è però un cambio sul terzo gradino del podio, ora appannaggio di Bergamo città, perché il capoluogo sale a 30.512 euro (+4,9%, 1.421 euro in più). Peraltro, Bergamo si conferma il terzo capoluogo italiano col reddito più alto: solo Milano (35.282 euro) e Monza (31.362 euro) fanno meglio. Agli antipodi ci sono le aree interne: è Cassiglio a chiudere la classifica provinciale dei redditi (15.295 euro), preceduto da Blello (15.503 euro) e Vedeseta (15.543 euro) sul «podio al contrario». È però nelle valli che si concentrano i migliori exploit, segnali di speranza contro la «desertificazione»: in proporzione, infatti, nell’ultimo anno i redditi sono cresciuti più velocemente a Valleve (+22,4%, da 14.463 a 17.708 euro), Fuipiano Valle Imagna (+14%, da 14.993 a 17.086 euro) e Colere (+12,7%, da 18.679 a 21.051 euro). Scanzorosciate è invece il comune con l’arretramento maggiore (-9,4%, da 29.216 a 26.474 euro), pur rimanendo nella top ten dei comuni più ricchi.

Il boom dei «paperoni»