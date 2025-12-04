Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

«Regalati un sorriso», Confindustria Bergamo raccoglie 10.500 giocattoli

L’INIZIATIVA. Saranno donati a diverse associazioni benefiche della provincia, 60 le aziende partecipanti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Giocattoli, libri e altro materiale - nuovo o usato - da donare alle organizzazioni benefiche della provincia di Bergamo. È l’obiettivo di «Regalati un sorriso», iniziativa lanciata dal gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Bergamo.

Tra fine novembre e il 1° dicembre, nelle varie sedi delle aziende partecipanti sono arrivati giochi da tavolo e carte, bambole e peluches, costruzioni, puzzle, libri e materiale creativo, strumenti musicali e tanto altro ancora. Sono 60 le aziende coinvolte e 750 le scatole arrivate al punto di raccolta allestito nella sede di Car.Art ad Azzano San Paolo, per una stima di circa 10.500 articoli.

Per Natale e Santa Lucia

I giochi sono stati messi a disposizione di alcune associazioni operanti sul territorio, Asino meccanico, Fabbrica dei Sogni, Aiutando, Amici della Pediatria, Il Cortile di Ozanam e di alcune associazioni sportive del Comune di Verdello, che seguono ragazzi con difficoltà economiche, e verranno distribuiti a bambini e ragazzi e alle famiglie fra Santa Lucia e Natale.

«Un successo - sottolinea Francesca Dubbini, vicepresidente Giovani imprenditori di Confindustria Bergamo - che ci ha permesso di confermare anche quest’anno un importante progetto solidale. Grazie all’impegno del Gruppo e alla disponibilità di Daniel Mazilu, titolare di Car.Art Srl, componente del Gruppo Giovani, che ha nuovamente messo a disposizione per la raccolta gli spazi del suo capannone, abbiamo potuto rinnovare la partnership con alcune delle tante associazioni operanti sul nostro territorio, sostenendole nel loro quotidiano impegno per la tutela dell’infanzia e all’assistenza dei bambini e dei ragazzi in difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Azzano San Paolo
Verdello
Sociale
beneficenza
Questioni sociali (generico)
Francesca Dubbini
Daniel Mazilu
Confindustria Bergamo
Aiutando
Amici della Pediatria
Natale 2025