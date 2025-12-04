«Regalati un sorriso», Confindustria Bergamo raccoglie 10.500 giocattoli

Giocattoli, libri e altro materiale - nuovo o usato - da donare alle organizzazioni benefiche della provincia di Bergamo. È l’obiettivo di «Regalati un sorriso», iniziativa lanciata dal gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Bergamo.

Tra fine novembre e il 1° dicembre, nelle varie sedi delle aziende partecipanti sono arrivati giochi da tavolo e carte, bambole e peluches, costruzioni, puzzle, libri e materiale creativo, strumenti musicali e tanto altro ancora. Sono 60 le aziende coinvolte e 750 le scatole arrivate al punto di raccolta allestito nella sede di Car.Art ad Azzano San Paolo, per una stima di circa 10.500 articoli.

Per Natale e Santa Lucia

I giochi sono stati messi a disposizione di alcune associazioni operanti sul territorio, Asino meccanico, Fabbrica dei Sogni, Aiutando, Amici della Pediatria, Il Cortile di Ozanam e di alcune associazioni sportive del Comune di Verdello, che seguono ragazzi con difficoltà economiche, e verranno distribuiti a bambini e ragazzi e alle famiglie fra Santa Lucia e Natale.