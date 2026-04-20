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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 20 Aprile 2026

Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto

I LAVORI. Conclusi i lavori di riqualificazione: impermeabilizzazione, ricircolo e fitodepurazione per lo specchio d’acqua nel parco storico del centro di Bergamo.

Diana Noris
Diana Noris
Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto
Il laghetto del parco Marenzi a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Ha riaperto nella mattinata di lunedì 20 aprile il parco Marenzi in via Frizzoni, oasi di biodiversità chiusa dallo scorso novembre per i lavori di riqualificazione del laghetto. L’area verde è uno dei parchi storici tutelati dalla Soprintendenza con la quale il Comune di Bergamo ha concordato l’intervento di ripristino dello specchio d’acqua, con l’impermeabilizzazione del fondo, un nuovo impianto di ricircolo dell’acqua, meccanico e con attraverso la fitodepurazione. Per «mascherare» l’impianto l’impresa cooperativa della Comunità (su progetto dello studio Pais), ha creato una nuova bordura in ghiaia con piante fitodepuranti che, attraverso il loro apparato radicale, «spazzeranno» via le alghe, ricavando anche uno spazio per l’avifauna presente (dall’airone, che in questi mesi di chiusura del parco ha nidificato sui due grandi cedri).

Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto
Da sinistra: Warner Ravanelli, Yuri Baratta, Oriana Ruzzini, Luca Caligari, Alberta Colombo, Gianfranco Cuter
Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto
Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto
Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto

«Un parco storico per la città»

In mattinata l’inaugurazione con l’assessore all’Ambiente Oriana Ruzzini: «Riapriamo questo parco dopo un lavoro impegnativo realizzato in due step, prima con la realizzazione del nuovo pozzo che scende a 70-80 metri a pescare acqua dalla falda, evitando così di sprecare acqua potabile, un intervento da 40mila euro conclusosi nei mesi scorsi, e ora con l’impermeabilizzazione del laghetto. Per anni è rimasto senza acqua, c’erano problemi di fessurazioni sul fondo con spreco d’acqua e problemi di umidità anche nelle case vicine. Con questo intervento da 180mila euro, restituiamo alla cittadinanza un paesaggio di pregio naturalistico. Il «Marenzi» è un parco storico, realizzato nell’Ottocento dai privati e diventato comunale nel 1974».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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