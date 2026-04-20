Riapre il parco Marenzi: nuovo laghetto e oasi per la biodiversità - Foto

Ha riaperto nella mattinata di lunedì 20 aprile il parco Marenzi in via Frizzoni, oasi di biodiversità chiusa dallo scorso novembre per i lavori di riqualificazione del laghetto. L’area verde è uno dei parchi storici tutelati dalla Soprintendenza con la quale il Comune di Bergamo ha concordato l’intervento di ripristino dello specchio d’acqua, con l’impermeabilizzazione del fondo, un nuovo impianto di ricircolo dell’acqua, meccanico e con attraverso la fitodepurazione. Per «mascherare» l’impianto l’impresa cooperativa della Comunità (su progetto dello studio Pais), ha creato una nuova bordura in ghiaia con piante fitodepuranti che, attraverso il loro apparato radicale, «spazzeranno» via le alghe, ricavando anche uno spazio per l’avifauna presente (dall’airone, che in questi mesi di chiusura del parco ha nidificato sui due grandi cedri).