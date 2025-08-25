Ruba bici elettrica, rincorso su un monopattino e bloccato. Arrestato 21enne

Lunedì 25 agosto il giudice Laura Garufi ha convalidato l’arresto, scarcerando il giovane e disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora a Bergamo.

L’episodio è accaduto all’1,30 della notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto. Il 21enne ha notato nell’androne di un palazzo di via Magrini a Bergamo una bicicletta elettrica. Ha forzato il lucchetto ma, mentre si apprestava ad allontanarsi, è stato scoperto dal proprietario - un pachistano - che aveva sentito uno strano rumore provenire dall’androne.