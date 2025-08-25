Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 25 Agosto 2025

Ruba bici elettrica, rincorso su un monopattino e bloccato. Arrestato 21enne

IL FATTO. Ha rubato una bici elettrica, ma è stato inseguito dal proprietario su un monopattino elettrico ed è stato bloccato poche centinaia di metri dopo. Il responsabile, un 21enne di origini marocchine, è stato arrestato.

Redazione
Redazione

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio
Un’auto dei carabinieri in una foto di repertorio

Bergamo

Lunedì 25 agosto il giudice Laura Garufi ha convalidato l’arresto, scarcerando il giovane e disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora a Bergamo.

L’episodio è accaduto all’1,30 della notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto. Il 21enne ha notato nell’androne di un palazzo di via Magrini a Bergamo una bicicletta elettrica. Ha forzato il lucchetto ma, mentre si apprestava ad allontanarsi, è stato scoperto dal proprietario - un pachistano - che aveva sentito uno strano rumore provenire dall’androne.

Il 21enne è fuggito in sella ala bici, ma il pachistano, insieme all’amico, è salito su un monopattino elettrico e l’ha inseguito. Giunto in via Maglio del Lotto, il giovane è caduto dalla bici, venendo così bloccato dai due, che hanno poi chiamato i carabinieri. I militari del nucleo radiomobile di Bergamo hanno provveduto ad arrestare il 21enne.

