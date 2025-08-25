Cronaca / Bergamo Città
Ruba bici elettrica, rincorso su un monopattino e bloccato. Arrestato 21enne
IL FATTO. Ha rubato una bici elettrica, ma è stato inseguito dal proprietario su un monopattino elettrico ed è stato bloccato poche centinaia di metri dopo. Il responsabile, un 21enne di origini marocchine, è stato arrestato.
Lunedì 25 agosto il giudice Laura Garufi ha convalidato l’arresto, scarcerando il giovane e disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora a Bergamo.
L’episodio è accaduto all’1,30 della notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto. Il 21enne ha notato nell’androne di un palazzo di via Magrini a Bergamo una bicicletta elettrica. Ha forzato il lucchetto ma, mentre si apprestava ad allontanarsi, è stato scoperto dal proprietario - un pachistano - che aveva sentito uno strano rumore provenire dall’androne.
Il 21enne è fuggito in sella ala bici, ma il pachistano, insieme all’amico, è salito su un monopattino elettrico e l’ha inseguito. Giunto in via Maglio del Lotto, il giovane è caduto dalla bici, venendo così bloccato dai due, che hanno poi chiamato i carabinieri. I militari del nucleo radiomobile di Bergamo hanno provveduto ad arrestare il 21enne.
