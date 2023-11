Rubata una bici elettrica alla velostazione: terzo furto

«Ho fatto denuncia – continua L. S. – scoprendo che non c’erano registrazioni delle telecamere. La beffa? Il deposito non “identificandosi” parcheggio custodito non si prende la responsabilità dei furti. Paghiamo 40 euro di abbonamento quadrimestrale per la sicurezza, ma questa non viene garantita». Roberto Dal Lago, del direttivo di Fiab-Pedalopolis che gestisce la struttura, ricostruisce quanto avvenuto : «Un ragazzo è entrato nella velostazione, ha rotto il lucchetto di una bici utilizzando il tubo sella di un’altra e ha usato il sistema di uscita di sicurezza per sbloccare tornello e cancelletto scappando con la bici: era la prima volta che veniva utilizzato questo sistema di uscita, nei mesi scorsi ne erano state rubate altre due, smontate e fatte passare tra tornello e cancello. Per un errore di impostazione del gestore del servizio informatico, venerdì notte non sono partiti sms di allerta e chiamate d’emergenza: ce ne siamo accorti nel primo pomeriggio di sabato ripristinandoli. La videosorveglianza era funzionante e le immagini sono state consegnate alla questura che le ha richieste».