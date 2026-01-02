Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 02 Gennaio 2026

Ryanair, nuova base in Marocco e da aprile più voli anche per Bergamo

LA NOVITÀ. La compagnia aerea irlandese apre la sua quinta base in Marocco, all’aeroporto di Rabat. Voli da aprile con Bergamo e Pisa.

Bergamo

Con un investimento pari a 200 milioni di dollari, Ryanair apre una nuova base a Rabat che sarà operativa dal prossimo aprile. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco, sosterrà la diversificazione dei punti di accesso al Marocco.

Quella di Rabat sarà la quinta base della low cost che, a partire dall’estate 2026, propone sette nuove rotte internazionali. I nuovi collegamenti interessano per quanto riguarda l’Italia Bergamo Orio al Serio e Pisa, e poi Baden-Baden, Francoforte, Norimberga, Porto e Valencia per un totale di 18 voli settimanali in partenza da Rabat, per l’equivalente di 79.000 posti in più sul mercato internazionale e una crescita di oltre il 49% delle operazioni Ryanair dall’aeroporto di Rabat

Bergamo
Pisa
Economia, affari e finanza
Trasporti
Turismo, Tempo libero
Ryanair