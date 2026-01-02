Ryanair, nuova base in Marocco e da aprile più voli anche per Bergamo

Quella di Rabat sarà la quinta base della low cost che, a partire dall’estate 2026, propone sette nuove rotte internazionali. I nuovi collegamenti interessano per quanto riguarda l’Italia Bergamo Orio al Serio e Pisa, e poi Baden-Baden, Francoforte, Norimberga, Porto e Valencia per un totale di 18 voli settimanali in partenza da Rabat, per l’equivalente di 79.000 posti in più sul mercato internazionale e una crescita di oltre il 49% delle operazioni Ryanair dall’aeroporto di Rabat