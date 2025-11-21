Sabato con il sole, domenica torna il freddo. E da lunedì pioggia e neve: le previsioni nella Bergamasca

A Bergamo è arrivata la neve, venerdì 21 novembre. Certo, si sapeva del freddo in arrivo, ma non tutti si aspettavano un risveglio con la città imbiancata. E le previsioni? Ci dicono che sabato 22 tornerà il sole, in città come e in provincia, con massime intorno agli 8 gradi e minime vicine allo zero, anche in pianura, come annunciato da Arpa Lombardia.