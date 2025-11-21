Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025

Sabato con il sole, domenica torna il freddo. E da lunedì pioggia e neve: le previsioni nella Bergamasca

METEO. Da lunedì 24 novembre previste nevicate anche a basse quote. In pianura temperature vicine allo zero.

Redazione Web
Redazione Web
Bergamo imbiancata nella mattinata di venerdì 21 novembre
Bergamo imbiancata nella mattinata di venerdì 21 novembre
(Foto di Bedolis)

Bergamo

A Bergamo è arrivata la neve, venerdì 21 novembre. Certo, si sapeva del freddo in arrivo, ma non tutti si aspettavano un risveglio con la città imbiancata. E le previsioni? Ci dicono che sabato 22 tornerà il sole, in città come e in provincia, con massime intorno agli 8 gradi e minime vicine allo zero, anche in pianura, come annunciato da Arpa Lombardia.

Domenica nuovo calo delle temperature

Sarà però un miglioramento temporaneo, perché domenica 23 novembre tornerà il maltempo per l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, in quella che con tutta probabilità sarà anche la giornata più fredda: le temperature scenderanno fino ai -4 gradi anche in pianura, con valori massimi tra i 4 e i 6. In montagna, invece, difficilmente le massime supereranno lo zero.

Lunedì con pioggia e neve

Da lunedì 24 novembre tornano piogge e nevicate: fino a mercoledì 26 sono attese nuove perturbazioni che coinvolgeranno un po’ tutta la Lombardia, con nevicate anche a quote basse. Le temperature, seppur in lieve aumento, si manterranno generalmente al di sotto delle medie del periodo.

Bergamo
Meteo
Previsioni
arpa lombardia