Venerdì 21 Novembre 2025
Sabato con il sole, domenica torna il freddo. E da lunedì pioggia e neve: le previsioni nella Bergamasca
METEO. Da lunedì 24 novembre previste nevicate anche a basse quote. In pianura temperature vicine allo zero.
A Bergamo è arrivata la neve, venerdì 21 novembre. Certo, si sapeva del freddo in arrivo, ma non tutti si aspettavano un risveglio con la città imbiancata. E le previsioni? Ci dicono che sabato 22 tornerà il sole, in città come e in provincia, con massime intorno agli 8 gradi e minime vicine allo zero, anche in pianura, come annunciato da Arpa Lombardia.
Domenica nuovo calo delle temperature
Sarà però un miglioramento temporaneo, perché domenica 23 novembre tornerà il maltempo per l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, in quella che con tutta probabilità sarà anche la giornata più fredda: le temperature scenderanno fino ai -4 gradi anche in pianura, con valori massimi tra i 4 e i 6. In montagna, invece, difficilmente le massime supereranno lo zero.
Lunedì con pioggia e neve
Da lunedì 24 novembre tornano piogge e nevicate: fino a mercoledì 26 sono attese nuove perturbazioni che coinvolgeranno un po’ tutta la Lombardia, con nevicate anche a quote basse. Le temperature, seppur in lieve aumento, si manterranno generalmente al di sotto delle medie del periodo.
