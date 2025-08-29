Sant’Alessandro, i festeggiamenti arrivano nei quartieri

Dopo i grandi festeggiamenti, religiosi e laici, per Sant’Alessandro, patrono di Bergamo, nel fine settimana le iniziative continuano nei quartieri. Due gli appuntamenti: oggi, 29 agosto, in Malpensata, tra il parco e la 2Skate Arena, e sabato in borgo Pignolo, tra cortili e botteghe, una festa popolare realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune e le Reti di quartiere (tutte le iniziative sono gratuite). Il primo appuntamento dunque venerdì al parco Olmi in Malpensata, dalle 16,30 con «Giocoleria per bambine e bambini» con Spazio Circo, a seguire, alle 18, incontro aperto di scacchi con la Polisportiva dei Colli (in caso di maltempo, le attività saranno ospitate nei locali del bar Ermanno presente nel parco). Alle 19,30 ci si sposta nella 2Skate Arena, la palestra di pattinaggio con affaccio sul parco (ingresso in via Mozart 2 e via Carnovali, accanto all’Opera Bonomelli) per scoprire il pattinaggio e lo sport outdoor grazie all’iniziativa «In linea con lo sport». In serata altri due eventi che sono stati spostati alla 2Skate Arena a causa del meteo. Alle 21 proiezione di «Il mio amico Robot» con Lab80 Film e alle 22,30 il taglio della torta di Sant’Alessandro con vini del Consorzio tutela Valcalepio, un brindisi a cui tutta la cittadinanza è invitata.