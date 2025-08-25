Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 25 Agosto 2025

Sant’Alessandro, oggi il Cammino. Martedì la Messa con il Vescovo - Anche sul nostro sito

LA FESTA DEL PATRONO. Il 25 agosto in programma il Cammino orante che si svolge dalle 19,30, partendo dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna per giungere in Cattedrale dove il Vescovo Francesco Beschi accoglierà i fedeli. La Messa il 26 alle 10.30, anche online su BgTv e il nostro sito.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Cattedrale di Bergamo
La Cattedrale di Bergamo

Il 26 agosto la Messa solenne alle 10,30 sarà presieduta dal Vescovo nella Cattedrale di Sant’Alessandro con la partecipazione della Cappella musicale del Duomo. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su BergamoTv e sul nostro sito.

Il Vescovo presiederà anche i Vespri solenni alle 17, per poi celebrare alle 18,30 la Messa nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna con la partecipazione del Coro dell’Immacolata.

Nella parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna, il patrono viene festeggiato con diverse liturgie. Lunedì alle 8,15 l’Ufficio di Lettura in San Leonardo; alle 8,45 la Messa, segue la liturgia delle Lodi; alle 10,30 Messa in San Leonardo e alle 18 i Vespri, alle 18,30 la Messa in Basilica presieduta da monsignor Alberto Carrara, presidente del Capitolo della Cattedrale.

Martedì Messe alle 8, 9, 10,30 e 12; alle 18 i Vespri e alle 18,30 la celebrazione solenne con il Vescovo.

Mercoledì 27, alle 16, preghiera e benedizione per i bambini davanti alle reliquie. Domenica, nella Messa delle 18,30, il ricordo di tutti i parrocchiani defunti. A seguire reposizione delle reliquie sotto l’altare di Santa Grata.

