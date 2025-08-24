Festa di Sant’Alessandro, la pioggia non ferma il successo per gli stand sul Sentierone

La pioggia non ferma le bancarelle di Sant’Alessandro che hanno aperto regolarmente anche nella giornata di domenica 24 agosto sul Sentierone. Dopo lo scroscio di prima mattina, è bastato uno spiraglio di sole per portare tanta gente in centro. In molti ne hanno approfittato per pranzare aria aperta. Ampia l’offerta enogastronomica fra piatti tipici bergamaschi, come casoncelli e salamelle, affiancati da carne alla griglia, piatti etnici e gli immancabili cannoli siciliani per concludere il pasto in dolcezza.

Soddisfatta Federica Nello, presidente degli ambulanti di Comap, che hanno organizzato il tradizionale appuntamento di fine agosto. «Abbiamo riscontrato tantissimi visitatori sia nella prima giornata di sabato che anche oggi - afferma -. La formula delle bancarelle per il patrono richiama visitatori da tutta la provincia e anche tanti turisti stranieri si sono fermati ai nostri banchi». Giorgio Milani propone invece i piatti tipici bergamaschi e all’ora di pranzo deve correre tra piatti di casoncelli e salamelle alla piastra. «Non appena il cielo è tornato sereno, è arrivata tantissima gente che si è fermata a mangiare nell’area food - fa presente Milani -. Oggi pomeriggio prevediamo un buon afflusso, compresi i tifosi dell’Atalanta, prima e dopo la partita».

Aperte fino al 26 agosto