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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 19 Ottobre 2026

Scoperto un giro di combattimenti tra pitbull dopati: 12 indagati, anche a Bergamo

L’INCHIESTA. Allevavano pitbull e li dopavano per farli combattere. A Tizzano, nel parmense, è stata trovata un’arena per i duelli, mentre sul web venivano pubblicati i video degli scontri per dare più valore economico ai cani combattenti.

Lettura meno di un minuto.
Scoperto un giro di combattimenti tra pitbull dopati: 12 indagati, anche a Bergamo
Scoperto a Parma un giro di combattimenti tra pitbull dopati
(Foto di Ansa)

Dodici persone, in varie province (Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti) e in Serbia, sono coinvolte nell’indagine avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Reparto Operativo Cites-Soarda. I reati ipotizzati, a vario titolo, vanno dal maltrattamento di animali all’organizzazione di combattimenti non autorizzati, incluso l’addestramento finalizzato alla loro partecipazione ai duelli. Sequestrati anche 24 pitbull.

Scoperto un giro di combattimenti tra pitbull dopati: 12 indagati, anche a Bergamo
Una immagine relativa all’indagine avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Reparto Operativo Cites-Soarda che ha permesso di scoprire un allevavano di pitbull
Scoperto un giro di combattimenti tra pitbull dopati: 12 indagati, anche a Bergamo
Una immagine relativa all’indagine avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Reparto Operativo Cites-Soarda che ha permesso di scoprire un allevavano di pitbull
Scoperto un giro di combattimenti tra pitbull dopati: 12 indagati, anche a Bergamo
Una immagine relativa all’indagine avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Reparto Operativo Cites-Soarda che ha permesso di scoprire un allevavano di pitbull

Il nucleo investigativo di Polizia ambientale - agroalimentare e forestale di Parma con il reparto operativo Cites-Soarda, i militari del centro anticrimine Natura di Catania, del Nucleo Cites di Venezia e dei Nipaaf di Bergamo, Pavia, Pisa, Grosseto e Rieti, con il supporto dei comandi provinciali competenti hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione e sequestro adottati dalla Procura di Parma.

Sono stati recuperati tapis roulant, catene pesanti e collari con tasche per alloggiamento di pesi, farmaci steroidei con calendari e agende per i programmi di doping, un ring standardizzato con assi di legno e un tappeto sintetico: così sarebbero stati cresciuti, sin da cuccioli, addestrati e indirizzati al circuito dei combattimenti i 24 pitbull sequestrati nelle province di Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti. Significativa l’analisi dei passaporti esteri dei pitbull, importati illegalmente da allevamenti in Serbia grazie ad addestratori, trafficanti e veterinari stranieri.

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