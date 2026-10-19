Scoperto un giro di combattimenti tra pitbull dopati: 12 indagati, anche a Bergamo

Dodici persone, in varie province (Parma, Bergamo, Venezia, Pisa e Rieti) e in Serbia, sono coinvolte nell’indagine avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Reparto Operativo Cites-Soarda. I reati ipotizzati, a vario titolo, vanno dal maltrattamento di animali all’organizzazione di combattimenti non autorizzati, incluso l’addestramento finalizzato alla loro partecipazione ai duelli. Sequestrati anche 24 pitbull.

Una immagine relativa all’indagine avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Reparto Operativo Cites-Soarda che ha permesso di scoprire un allevavano di pitbull Una immagine relativa all’indagine avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Reparto Operativo Cites-Soarda che ha permesso di scoprire un allevavano di pitbull Una immagine relativa all’indagine avviata nel 2025 dai Carabinieri del Nipaaf di Parma e dal Reparto Operativo Cites-Soarda che ha permesso di scoprire un allevavano di pitbull

Il nucleo investigativo di Polizia ambientale - agroalimentare e forestale di Parma con il reparto operativo Cites-Soarda, i militari del centro anticrimine Natura di Catania, del Nucleo Cites di Venezia e dei Nipaaf di Bergamo, Pavia, Pisa, Grosseto e Rieti, con il supporto dei comandi provinciali competenti hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione e sequestro adottati dalla Procura di Parma.