Sculture fotovoltaiche 3D in piazza Cittadella

Sculture fotovoltaiche tridimensionali di design che non solo affascinano con le loro forme geometriche «futuristiche» ispirate ai solidi platonici, ma trasformano l’energia solare in servizi straordinari, dall’illuminazione all’efficientamento energetico. Ogni opera è su misura e, soprattutto, funzionale.

Sono le «macchine energetiche» di Dynamo® – marchio di Verde21 Spa, società benefit bergamasca, fondata su valori di innovazione, rispetto per l’ambiente ed efficienza energetica – che in questi giorni sono installate e si possono visitare nella suggestiva Piazza Cittadella, in Città Alta, nell’ambito della manifestazione «Bergamo Landscape Festival 2023».

L’azienda si occupa di produrre e commercializzare sculture fotovoltaiche tridimensionali di design che trasformano l’energia solare in servizi in ambito residenziale, aziendale e urbano. La mission è portare l’estetica e la bellezza nel mondo dell’impiantistica e dell’efficientamento, ambiti spesso scevri di ogni riferimento all’arte o al design. Soluzioni tailor-made per il committente, in grado di integrare diverse funzioni come l’abbinamento a una pompa di calore o il montaggio di un Led-screen per proiettare immagini. Le sculture energetiche di Verde 21 valorizzano gli immobili e gli spazi in cui vengono installate, collocandosi perfettamente nel concetto di Paesaggio Energetico.

Sculture fotovoltaiche tridimensionali di design in piazza Cittadella Nel cuore di una piazza storica, Verde21 ha progettato quattro sculture energetiche di dimensioni e forme diverse capaci di attirare l’attenzione anche la notte con la loro suggestiva illuminazione. Sistemi tecnologici innovativi tridimensionali – tra cui una speciale piramide fotovoltaica, la stessa installata la scorsa primavera in Piazza Gae Aulenti a Milano – che non solo producono energia solare in modo costante, ma la aumentano fino a 20 volte per metro quadrato, grazie al fotovoltaico tridimensionale ed al suo utilizzo funzionale. Un mix perfetto tra bellezza e sostenibilità, dimostrando che l’energia rinnovabile può abbracciare con stile la modernità in un contesto storico.

Il corso sul fotovoltaico in 3d nel design