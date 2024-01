Scuola, iscrizioni al via dal 18 gennaio: Elementari, in 10 anni -20% di «primini»

Per circa 31.700 alunni bergamaschi il prossimo anno scolastico inizia metaforicamente già adesso: c’è da scegliere il proprio futuro, c’è da formalizzare – lo faranno i genitori, documenti alla mano (serve lo Spid o gli altri servizi analoghi come carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi, eIdas) – l’iscrizione al primo anno della scuola primaria (le ex elementari), al primo anno di scuola secondaria di primo grado (la «vecchia» prima media) o al primo anno di secondaria di secondo grado (cioè la prima superiore). Dalle ore 8 di giovedì 18 gennaio si apre infatti la procedura dedicata alle iscrizioni al primo anno di ciascun ciclo scolastico (per gli anni successivi c’è invece un automatismo per la scuola che già si frequenta), e per il 2024/2025 c’è una novità: lo si fa attraverso la piattaforma «Unica», cioè il nuovo sito (https://unica.istruzione.gov.it/) messo a punto dal ministero dell’Istruzione e del merito per facilitare tutti i passaggi. Scadenza per presentare la domanda: le ore 20 del 10 febbraio.