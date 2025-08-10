Sfiorato l’annegamento sull’Adda: grave un 32enne

L’uomo, che si trovava in compagnia di due amici, è improvvisamente scomparso e si è inabissato per circa due metri. I compagni, aggrappatisi alle rocce in attesa dei soccorsi, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e personale sanitario con ambulanze, automedica ed elisoccorso.Recuperato dai sub, il 32enne è stato portato a riva, rianimato e trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo.