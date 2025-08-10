Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 10 Agosto 2025

Sfiorato l’annegamento sull’Adda: grave un 32enne

RIVOLTA D’ADDA. Il giovane, residente nel Milanese, è stato recuperato a due metri di profondità. Rianimato sul posto, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in codice rosso.

Fabrizio Boschi
Fabrizio Boschi
Una foto d’’archivio di un intervento dei sommozzatori
Una foto d’’archivio di un intervento dei sommozzatori

Rivolta d’Adda

Momenti di grande paura nel pomeriggio di domenica 10 agosto nelle acque del fiume Adda, nei pressi del p onte della provinciale 4 a Rivolta d’Adda. Un 32enne di origine marocchina, residente nel Milanese, è stato recuperato e rianimato dopo essere finito sott’acqua mentre nuotava.

L’uomo, che si trovava in compagnia di due amici, è improvvisamente scomparso e si è inabissato per circa due metri. I compagni, aggrappatisi alle rocce in attesa dei soccorsi, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e personale sanitario con ambulanze, automedica ed elisoccorso.Recuperato dai sub, il 32enne è stato portato a riva, rianimato e trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Ambiente
Risorse naturali
Corsi d'acqua
Salute
Fabrizio Boschi