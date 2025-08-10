Cronaca / Bergamo Città
Domenica 10 Agosto 2025
Sfiorato l’annegamento sull’Adda: grave un 32enne
RIVOLTA D’ADDA. Il giovane, residente nel Milanese, è stato recuperato a due metri di profondità. Rianimato sul posto, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo in codice rosso.
Rivolta d’Adda
Momenti di grande paura nel pomeriggio di domenica 10 agosto nelle acque del fiume Adda, nei pressi del p onte della provinciale 4 a Rivolta d’Adda. Un 32enne di origine marocchina, residente nel Milanese, è stato recuperato e rianimato dopo essere finito sott’acqua mentre nuotava.
L’uomo, che si trovava in compagnia di due amici, è improvvisamente scomparso e si è inabissato per circa due metri. I compagni, aggrappatisi alle rocce in attesa dei soccorsi, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e personale sanitario con ambulanze, automedica ed elisoccorso.Recuperato dai sub, il 32enne è stato portato a riva, rianimato e trasferito in codice rosso all’ospedale di Bergamo.
