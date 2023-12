Si rinnova l’asfalto di strade e marciapiedi: interventi in programma per 1,1 milioni di euro

Arriva in Giunta il piano asfaltature 2024, il progetto per la sistemazione e il rifacimento di molte strade della città di Bergamo in vista del prossimo anno. Un investimento molto importante - 1,1milioni di euro - per un intervento altrettanto significativo, quello per la posa di ben 54.450 metri quadri di nuovo asfalto lungo molte vie e strade della città .

Il piano dell’Amministrazione si estende infatti a molte aree della città, come il parcheggio di via Grossi, Via Boccola, Via Borgo Palazzo, Via Carducci-Briantea, Via Longuelo, Via Puccini, Via Palermo, Via Noli, Via Palma il Vecchio, Via San Sebastiano, Via Statuto, e a ben 6000 metri quadri di marciapiedi.