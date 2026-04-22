Carri buffi e sfide in discesa: il Soap Box Rally fa 50 - Ecco le novità e le info sulla viabilità

Sabato 25 aprile punzonatura a Nxt, in piazzale Alpini a partire dalle 14. E domenica pomeriggio dalle 15, lungo le Mura, da Colle Aperto a Sant’Agostino, tutti giù spericolatamente in discesa. Si rinnoverà, così, la magia festosa e colorata del Soap Box Rally, la gara delle macchinine artigianali a spinta (con telaio e ruote in legno), disegnate con le fogge più buffe e fantasiose, che quest’anno giunge all’edizione numero 50: la tradizione, nata in città nel lontano ’55, richiamerà ancora una volta, si prevede, decine di migliaia di spettatori (il tempo sarà bello) e vedrà ai nastri di partenza i 50 team iscritti, non solo bergamaschi, ma anche da Emilia e Trentino. Tutti impegnati in due distinte competizioni, quella a cronometro e quella a ostacoli.

Le sorprese per i 50 anni

Un ostacolo, in particolare, sarà una sorpresa, garantiscono gli organizzatori della Pro Loco Bergamo, studiata apposta per il cinquantenario. La manifestazione vedrà la partecipazione, per la sicurezza, di venti volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Croce Bianca di Bergamo, ma saranno in campo anche i gelatai artigianali della Confcommercio Bergamo che domenica, nello stand posizionato all’arrivo, offriranno gelato a tutti (con coni senza glutine per i celiaci). L’organizzazione del Soap Box Rally si avvale della collaborazione dei piloti dell’Asd Box Rally e dell’assessorato allo Sport del Comune di Bergamo. Previsto anche un Trofeo Pinocchio dedicato ai partecipanti più giovani di scuole, oratori e associazioni di supporto a persone con disabilità come la coop Villa San Martino di Nembro, l’Atalanta for Special e l’Enjoy Black Team.

La viabilità in Città Alta

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione e la tutela di pedoni e residenti è stata emessa un’ordinanza che disciplina temporaneamente la circolazione e la sosta lungo il percorso interessato. Le principali modifiche temporanee alla viabilità nella giornata di domenica 26 aprile riguarderanno viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta Sant’Agostino con divieto di sosta a partire dalle ore 8 e fino le ore 20 anche nel parcheggio allo spalto di San Michele, e la chiusura al traffico veicolare dalle ore 13 alle ore 20 del viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta Sant’Agostino.

Dalle ore 13 alle ore 20, le strade laterali di viale delle Mura tra Largo Colle Aperto e Porta S.Giacomo saranno rese a fondo chiuso, a doppio senso di circolazione con ingresso/uscita dal lato opposto rispetto lo sbarramento consentito esclusivamente a residenti, frontisti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli a servizio delle persone con disabilità.

Particolare attenzione è stata posta alla gestione degli accessi ai parcheggi di Città Alta per garantire un accesso ordinato alle aree di sosta, in una giornata che vedrà una significativa presenza di pubblico. Dalle ore 14 alle ore 19, infatti, l’accesso ai parcheggi di via Tre Armi e di largo di Porta Sant’Alessandro (stazione di partenza funicolare per San Vigilio), sarà consentito esclusivamente attraverso il varco di viale via Botta/Vittorio Emanuele, regolamentato da personale della società gestore della sosta.