Solitudine, salute e bisogno di aiuto: ecco come sono gli anziani di Bergamo

Le cinque “famiglie” dell’età anziana

Sono gli over 85, con scarsa istruzione e salute precaria. Ricevono assistenza, vivono in case poco funzionali, spesso vorrebbero cambiarle. Hanno relazioni limitate, si sentono insicuri, non utilizzano strumenti digitali, ma restano iscritti a sindacati.

Solitudine, salute e aiuto: i grandi temi emersi

Tra i dati più significativi la ricerca ha permesso di far emergere come vivono gli anziani e la loro percezione di se stesi e degli altri. Il 70% degli anziani soffre di solitudine, indipendentemente dalla condizione economica: le donne hanno redditi inferiori agli uomini e una maggiore necessità di supporto.

Il bisogno di aiuto cresce con l’età, con un picco tra i 75-84 anni, dove aumentano anche i ricorsi ad aiuti a pagamento (specie tra i laureati). Non mancano le contraddizioni: gli uomini sembrano aver bisogno di meno aiuto pratico ma vivono più spesso accompagnati; le donne, anche se più autonome in casa, sono più esposte a fragilità sociali e sanitarie.

Anziani e tecnologia

L’uso di pc ed e-mail cala drasticamente con l’età: dal 91% tra gli under 65 al 34% tra gli over 85.

Uno strumento per la contrattazione sociale

«Questa ricerca è uno strumento fondamentale per la nostra azione sindacale – ha commentato Mario Gatti di Fnp Cisl –. Vogliamo che la voce degli anziani bergamaschi venga ascoltata dalle istituzioni, per costruire servizi su misura. Abbiamo riscontrato un forte desiderio di partecipazione, di cultura, di riconoscimento. La vecchiaia non è solo bisogno: è anche risorsa e progettualità». E lo conferma anche il professor Cortinovis, che ha sottolineato come la realtà della popolazione anziana sia «complessa e articolata», con importanti criticità – in primis sanità, solitudine, casa e mobilità – ma anche «grandi potenzialità inespresse».