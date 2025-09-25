Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 25 Settembre 2025

Sosta a pagamento anche con la carta di credito, in arrivo a novembre 36 nuovi parcometri

LA NOVITÀ . Si pagherà con carta anche contactless. Al via una campagna d’informazione per riempire le strutture in periferia. Berlanda: «Più alternative».

Sergio Cotti
Sergio Cotti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I vecchi parcometri andranno in pensione per fare spazio ai nuovi
I vecchi parcometri andranno in pensione per fare spazio ai nuovi

Più veloce, più smart, più integrata. Atb riorganizza la gestione della sosta in città, con cambiamenti che riguardano sia gli stalli su strada che i parcheggi d’interscambio. Il progetto si chiama Atb Parking ed è innanzitutto una grande campagna di comunicazione (con un logo nuovo che richiama quello di Atb), pensata per incentivare l’uso dei parcheggi in struttura e alleggerire il traffico verso il centro. Tra le novità, anche un aggiornamento tecnologico importante per la sosta su strada: entro fine novembre saranno installati 36 nuovi parcometri, che permetteranno il pagamento con carta di credito in modalità contactless.

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare la sosta da semplice esigenza di spazio a esperienza più rapida, flessibile e connessa

Il progetto è stato presentato a Palazzo Frizzoni, a chiusura della Settimana Europea della Mobilità. L’amministrazione comunale e Atb hanno illustrato una strategia che punta a ridisegnare la gestione della sosta come parte di una mobilità più integrata che strizza sempre più l’occhio alla tecnologia. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare la sosta da semplice esigenza di spazio a esperienza più rapida, flessibile e connessa.

I numeri

La rete complessiva conta oggi 2.390 posti auto su strada e 1.290 in struttura. Gli stalli lungo le vie del centro sono quasi sempre saturi, mentre i parcheggi in struttura presentano tassi di riempimento variabili: la mattina quelli centrali arrivano fino al 90%, grazie anche agli abbonamenti; nelle ore centrali la disponibilità aumenta. Nelle aree più periferiche i veicoli tendono invece a sostare più a lungo sia su strada che nei parcheggi. Una distribuzione che fotografa il diverso utilizzo degli spazi e che, secondo Atb, rende necessario migliorare l’attrattività dei parcheggi meno sfruttati.

I parcheggi gestiti da Atb

L’auspicio è di aumentare l’affluenza soprattutto delle strutture più periferiche (per il parking allo stadio si pensa a un incremento del 50% rispetto al riempimento medio attuale), alleggerendo così la pressione del traffico in centro.

Nell’incontro sono state illustrate anche le caratteristiche dei principali parcheggi di interscambio gestiti da Atb e considerati il cuore del nuovo progetto. Il San Marco, collegato con autobus e bike sharing, è dotato di sistemi di lettura targhe, videosorveglianza e pagamenti digitali. Lo Stadio, servito da quattro linee bus e dal bike sharing al Lazzaretto, può essere prenotato anche tramite l’app Parclick. L’ex-Gasometro, in connessione con le fermate di diverse linee di autobus alla Malpensata, offre già sistemi di pagamento diversificati. Il Baschenis, vicino al bike sharing di largo Caprioli, integra tecnologia di videosorveglianza e pagamenti digitali. Quello alla stazione delle Autolinee rappresenta infine uno snodo strategico per la rete cittadina. Atb gestisce anche il parcheggio a Monterosso (ma solo in occasione delle partite allo stadio).

«Gestire la sosta non significa solo offrire posti auto, ma creare opportunità di interscambio: lasciare l’auto in un parcheggio sicuro e proseguire con autobus, tram, funicolari o biciclette condivise. L’obiettivo è rendere più facile scegliere alternative all’uso esclusivo dell’auto privata e migliorare la qualità della vita», ha osservato l’assessore Marco Berlanda, che ha sottolineato come riempire i parcheggi in struttura significhi anche «liberare le strade dalle auto in sosta lunga e contenere al tempo stesso i costi per gli utenti».

Entro novembre verranno sostituiti 36 parcometri con modelli autoalimentati da pannelli solari, dotati di pagamento contactless, connettività 4G e gestione centralizzata

Sul fronte della sosta su strada, entro novembre verranno sostituiti 36 parcometri con modelli autoalimentati da pannelli solari, dotati di pagamento contactless, connettività 4G e gestione centralizzata. L’intervento ha un valore di 140mila euro. A questi si aggiungono 70 totem informativi e 200 targhe segnaletiche per illustrare le modalità di pagamento via app. Secondo Atb, le nuove tecnologie dovrebbero garantire maggiore comodità per gli utenti e più informazioni in tempo reale.

Donato: mobilità più sostenibile

«Un trasporto pubblico efficiente non può prescindere da servizi complementari che rendano il viaggio più semplice e confortevole – ha detto Liliana Donato, direttore generale di Atb, ribadendo la centralità del tema dell’integrazione –. I parcheggi di interscambio agli ingressi della città sono strategici perché consentono di lasciare l’auto e proseguire con i mezzi pubblici, migliorando puntualità e tempi di percorrenza. È da qui che passa la vera svolta per una mobilità urbana più sostenibile».

