Spazi Estivi, dal weekend debuttano a Bergamo Trucca e San Michele. Aperto Astino

Con l’arrivo del primo caldo hanno debuttato anche gli spazi estivi in città. Il primo ad aprire i battenti è stato il Parco Goisis , domenica 1° giugno, con l’organizzazione che fa capo a Tassino Eventi Srl. Giunto alla nona edizione, il format del «Goisis Summer» ha unito diverse attività commerciali per creare un villaggio di somministrazione che offre diverse tipologie di cibo. Le casette colorate sono ambientate nel parco, illuminato a festa. Dal prossimo fine settimana, probabilmente già venerdì 6 giugno, sarà pronto il nuovo spazio estivo a llo Spalto di San Michele , che sarà gestito dall’attività di Silvia Mazzoni, già attiva a Bergamo Alta con il «Tucans Pub».

A «San Michele» e alla Trucca

Conclusi gli allestimenti in corso e superata la fase di rodaggio, da settimana prossima è prevista un’apertura sette giorni su sette da mattina a sera con pranzi, cene, cocktail e un ricco programma di iniziative. La location è alternativa al parco di Sant’Agostino, dove sono in corso dei lavori. Il gruppo che gestisce anche il ristorante Biif di piazza Pontida si è invece aggiudicato la gestione del parco della Trucca. Anche in questo caso lo spazio estivo verrà probabilmente inaugurato venerdì prossimo con una nuova disposizione che prevede casette con il bar al centro.