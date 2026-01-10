Tentano di superare l’esame teorico della patente con dispositivi elettronici: due denunciati

Hanno provato ad aggirare le regole dell’esame teorico per la patente utilizzando dispositivi elettronici nascosti addosso e collegati da remoto. Ma il tentativo è stato scoperto e si è concluso con una denuncia. Nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, i Carabinieri di Curno sono intervenuti alla Motorizzazione civile di Bergamo dopo la segnalazione del presidente della Commissione d’esame, che aveva notato possibili irregolarità nel comportamento di alcuni candidati.