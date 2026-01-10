Cronaca / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026
Tentano di superare l’esame teorico della patente con dispositivi elettronici: due denunciati
LA TENTATA TRUFFA. Un 40enne e un 25enne stavano sostenendo la prova teorica occultando dispositivi elettronici: l’intervento dei carabinieri di Curno alla Motorizzazione civile di Bergamo.
Hanno provato ad aggirare le regole dell’esame teorico per la patente utilizzando dispositivi elettronici nascosti addosso e collegati da remoto. Ma il tentativo è stato scoperto e si è concluso con una denuncia. Nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, i Carabinieri di Curno sono intervenuti alla Motorizzazione civile di Bergamo dopo la segnalazione del presidente della Commissione d’esame, che aveva notato possibili irregolarità nel comportamento di alcuni candidati.
Gli accertamenti immediati dei militari hanno consentito di verificare che due cittadini di
nazionalità indiana, di 40 e 25 anni, residenti in provincia di Bergamo, stavano sostenendo la prova teorica occultando sulla propria persona dispositivi elettronici. Secondo quanto ricostruito, il materiale – collegato da remoto – sarebbe stato utilizzato per ricevere suggerimenti dall’esterno durante l’esame. I dispositivi rinvenuti sono stati sequestrati per i successivi approfondimenti. I due candidati sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura di Bergamo con l’accusa di tentata truffa in concorso.
