Cronaca / Bergamo Città
Sabato 10 Gennaio 2026

Tentano di superare l’esame teorico della patente con dispositivi elettronici: due denunciati

LA TENTATA TRUFFA. Un 40enne e un 25enne stavano sostenendo la prova teorica occultando dispositivi elettronici: l’intervento dei carabinieri di Curno alla Motorizzazione civile di Bergamo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I dispositivi elettronici utilizzati per ricevere suggerimenti dall’esterno all’esame teorico di guida alla Motorizzazione civile di Bergamo
I dispositivi elettronici utilizzati per ricevere suggerimenti dall’esterno all’esame teorico di guida alla Motorizzazione civile di Bergamo

Hanno provato ad aggirare le regole dell’esame teorico per la patente utilizzando dispositivi elettronici nascosti addosso e collegati da remoto. Ma il tentativo è stato scoperto e si è concluso con una denuncia. Nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, i Carabinieri di Curno sono intervenuti alla Motorizzazione civile di Bergamo dopo la segnalazione del presidente della Commissione d’esame, che aveva notato possibili irregolarità nel comportamento di alcuni candidati.

Gli accertamenti immediati dei militari hanno consentito di verificare che due cittadini di

Il materiale sequestrato dai carabinieri di Curno
Il materiale sequestrato dai carabinieri di Curno

nazionalità indiana, di 40 e 25 anni, residenti in provincia di Bergamo, stavano sostenendo la prova teorica occultando sulla propria persona dispositivi elettronici. Secondo quanto ricostruito, il materiale – collegato da remoto – sarebbe stato utilizzato per ricevere suggerimenti dall’esterno durante l’esame. I dispositivi rinvenuti sono stati sequestrati per i successivi approfondimenti. I due candidati sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura di Bergamo con l’accusa di tentata truffa in concorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Curno
Giustizia, Criminalità
giustizia
Processo
Forze Ordine
Tempo libero
automobili
Procura di Bergamo