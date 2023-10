«Terra Santa, raccolta fondi per chi soffre: ci affidiamo al Patriarca»

Un aiuto per chi soffre e ha bisogno, senza distinzione di credo religioso. È questo lo spirito che ha mosso la Diocesi di Bergamo, attraverso la Caritas e la Fondazione Diakonia – e con il sostegno del Centro diocesano missionario – a organizzare una raccolta di fondi per fare fronte alle necessità apertesi in questi giorni a causa della guerra in Terra Santa. Nelle scorse ore sono stati attivati tre conti correnti intestati a Caritas, Fondazione Diakonia e Centro missionario diocesano, sui quali è possibile effettuare le donazioni. Gli aiuti saranno destinati al Patriarcato di Gerusalemme e in particolare al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, bergamasco, al quale la Chiesa di Bergamo è fortemente legata. Lo ha ribadito il direttore della Caritas, don Roberto Trussardi: «Il Patriarca è un uomo di grande spessore, che in quella terra vive da anni. Ci affidiamo a lui e alla sua capacità di scelta per aiutare chi è nel bisogno, e siamo certi che con la sua saggezza saprà impiegarli nel modo migliore».