Torna l’anticiclone con nuova ottobrata, ma attenzione a qualche ultimo temporale lunedì

Il vortice di bassa pressione che ha causato forti condizioni di maltempo sull’Italia si allontana rapidamente, spinto verso l’Europa orientale da una nuova rimonta anticiclonica che sta guadagnando terreno sul comparto iberico, la Francia e il Regno Unito. Sono le previsioni degli esperti di 3Bmeteo.com. Le ultime infiltrazioni fresche e instabili gli daranno filo da torcere a inizio settimana con tempo un po’ incerto e ancora qualche rovescio o temporale sulla Penisola ma da martedì 13 ottobre il tempo assumerà connotati più stabili con sole prevalente e temperature in aumento. Ecco allora che cosa si prevede con le ultime elaborazioni dei modelli.

Meteo lunedì 12 ottobre: Nord, rovesci tra basso Friuli, basso Veneto ed Emilia Romagna in esaurimento graduale dal pomeriggio a partire da nord, variabilità altrove ma con ampie schiarite dal pomeriggio. Centro, instabile lungo l’Adriatico con rovesci e qualche isolato temporale in esaurimento serale. In partenza nuvoloso sull’area tirrenica ma con fenomeni sporadici e con più sole dal pomeriggio. Sud, nuvolosità irregolare in intensificazione dal pomeriggio sul versante adriatico con rovesci e locali temporali, in arrivo entro sera anche sul basso Tirreno. Temperature stabili o in lieve aumento sulle regioni occidentali. Venti tesi settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Meteo martedì 13 ottobre: Nord, foschie al mattino in pianura con qualche nube sparsa sui settori centro occidentali in rapido dissolvimento, più sole sulle Alpi e ovunque dal pomeriggio. Centro, sporadiche nubi lungo l’Adriatico ma senza fenomeni e in attenuazione entro il pomeriggio, soleggiato sulle regioni tirreniche. Sud, nuvolosità residua su Adriatico, Ionio e basso Tirreno con eventuali fenomeni in rapida attenuazione, più sole in Sardegna e Campania. Temperature in lieve aumento. Venti tesi o forti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Meteo mercoledì 14 ottobre: Nord, qualche banco di nebbia al mattino in pianura soprattutto occidentale ma in dissolvimento rapido, soleggiato altrove. Centro, qualche banco di nebbia al mattino nelle valli interne in rapido dissolvimento, soleggiato altrove. Sud, soleggiato con qualche annuvolamento innocuo sul basso Tirreno. Temperature stabili. Venti tesi settentrionali con rinforzi sullo Ionio. Mari poco mossi i bacini settentrionali, mossi gli altri, molto mosso lo Ionio.

Meteo giovedì 15 ottobre: Tempo stabile e soleggiato su tutta l’Italia con qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana e le valli interne del Centro. Temperature in aumento e localmente sopra media. Venti deboli settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.