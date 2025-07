Tra stazione e Malpensata: 55 persone controllate, 22 con precedenti

Controllo straordinario del territorio a Bergamo - tra via Angelo Maj, via Bonomelli, la zona della stazione e della Malpensata - coordinato dalla questura, con la partecipazione del personale della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia locale.

Sono state controllate 55 persone, 22 con precedenti. Due persone sono state sanzionate per possesso di stupefacenti, un’altra è stata denunciata in stato di libertà per violazione del voglio di via e un soggetto, di origini nigeriane e irregolare sul territorio nazionale è stato accompagnato presso il centro di permanenza e di rimpatrio di Gorizia. Adottati poi due ordini di allontanamento dalla zona di via Pascoli con sanzione per violazione del regolamento di polizia urbana.