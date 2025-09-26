Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025

Università di Bergamo, 43 nuovi dottori di ricerca

LA CERIMONIA. L’invito del Rettore Servio Cavalieri: siate voci autonome risvegliatrici coscienze

L’Università degli studi di Bergamo ha festeggiato nella giornata di venerdì 27 settembre nell’Aula Magna di Sant’Agostino, la proclamazione di 43 nuove dottoresse e nuovi dottori di ricerca in sei diversi ambiti disciplinari. Ad aprire la cerimonia, il rettore Sergio

«Oggi vi viene riconosciuto un titolo che non è un traguardo elitario, ma una chiamata a diventare voci autonome, autentici risvegliatori e risvegliatrici di coscienze»

Cavalieri, che ha sottolineato il valore del dottorato come «il più alto titolo accademico, segno di un percorso di rigore metodologico, verifica e validazione delle conoscenze, ma soprattutto responsabilità civile». «Oggi vi viene riconosciuto un titolo che non è un traguardo elitario, ma una chiamata a diventare voci autonome, autentici risvegliatori e risvegliatrici di coscienze, capaci di contrastare l’appiattimento del pensiero e di offrire intelligenza critica e umanità in una società che ne ha profondo bisogno», ha detto Cavalieri rivolgendosi ai neodottori.

Sigrid Adriaenssens con Sergio Cavalieri
Sigrid Adriaenssens con Sergio Cavalieri
Togati e dottori nel chiostro di Sant’Agostino
Togati e dottori nel chiostro di Sant’Agostino

Sigrid Adriaenssens, della Princeton University, nella sua lectio magistralis, ha invitato i giovani ricercatori a guardare al futuro con spirito creativo e resiliente: «La vostra vita non è

«La vostra vita non è un flusso prestabilito, ma un prototipo da ridisegnare ogni volta»

un flusso prestabilito, ma un prototipo da ridisegnare ogni volta. Non siete passeggeri della vita, siete i suoi designer: abbiate il coraggio di porre le domande che altri non osano fare e di costruire con la ricerca un futuro migliore». Il nuovo anno accademico di UniBg si apre con due nuovi percorsi di dottorato: Scienze Umane e Sociali, con approccio interdisciplinare alle trasformazioni culturali e sociali contemporanee, e Artificial Intelligence for Sustainable Futures, dedicato allo sviluppo di un’intelligenza artificiale etica, sostenibile e internazionale. La giornata del PhD Day si è conclusa con la Poster Gallery dei lavori di ricerca delle dottorande e dei dottorandi, ospitata nel Chiostro Maggiore, e con la partecipazione dell’Ateneo alla Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori al Kilometro Rosso, anteprima della XXIII edizione di BergamoScienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
università
Scienza, Tecnologia
Ricerca
Scienza (generico)
tecnologia (generico)
Sergio Cavalieri
Sigrid Adriaenssens
università degli studi di bergamo