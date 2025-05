Università di Bergamo protagonista all’Expo di Osaka in Giappone

L’Università degli studi di Bergamo protagonista in Giappone nell’ambito delle attività di Expo Osaka 2025. Il rettore Sergio Cavalieri è in missione istituzionale e ha rappresentato l’ateneo al Primo Forum Bilaterale dei Rettori Italiani e Giapponesi , organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Ambasciata d’Italia a Tokyo.

UniBg e i partenariati estesi

Il Rettore ha ricordato che l’ateneo è partner attivo, tra gli altri, nel progetto MICS - Made in Italy Circolare e Sostenibile, uno degli ecosistemi dell’innovazione finanziati dal Mur, a cui partecipano oltre 20 università italiane coordinate dal Politecnico di Milano e che promuove la transizione ecologica e digitale del Made in Italy attraverso la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori moda, arredo e automazione industriale. UniBg contribuisce in particolare all’ambito dedicato ai modelli digitali per la manifattura avanzata e sostenibile, con un focus sull’innovazione responsabile e sull’integrazione tra tecnologie e territorio.