Vedi un post, scrivi “link”, leggi tutto: da Instagram le notizie de «L’Eco» sempre più vicine

Informarsi attraverso i social deve essere facile e rapido, ma deve consentire anche di approfondire. Per questo «L’Eco di Bergamo» ha introdotto alcune novità pensate per accompagnare i lettori dagli aggiornamenti su Instagram agli articoli completi sul nostro sito.

Passare dal post alla lettura completa

Sotto i post pubblicati sul nostro profilo Instagram troverete l’invito: «Rispondi “link” a questo commento per ricevere l’articolo in direct» La prima novità riguarda la possibilità di ricevere subito il link diretto a un articolo presente sul sito. Sotto i post pubblicati sul nostro profilo Instagram troverete l’invito: «Rispondi “link” a questo commento per ricevere l’articolo in direct». A quel punto basterà commentare semplicemente con la parola «link». Il nostro sistema, creato in collaborazione con l’azienda Socialbeat, intercetterà la richiesta in tempo reale e invierà in privato, tramite messaggio diretto, il collegamento alla notizia di interesse. Un modo semplice per passare dal post alla lettura completa, senza dover cercare manualmente sul sito o dal link in bio. È una soluzione pensata per chi segue L’Eco da smartphone e vuole approfondire subito ciò che ha appena visto scorrendo il feed: un commento, pochi secondi e il link arriva direttamente in DM.

Un modo semplice per passare dal post alla lettura completa, senza dover cercare manualmente sul sito o dal link in bio

Dalla prima pagina allo sfogliatore

La stessa funzione è attiva anche sotto il post con la prima pagina del giornale, che pubblichiamo ogni giorno sui nostri social. In questo caso, commentando «link», si riceverà nei messaggi il collegamento allo sfogliatore, così da accedere subito alla copia del quotidiano di interesse.

La collaborazione con Socialbeat conferma anche il percorso di innovazione digitale che «L’Eco di Bergamo» sta portando avanti sui propri canali social. «L’Eco di Bergamo e Socialbeat condividono dalla nascita una visione comune dell’innovazione editoriale – sottolinea Marco Sangalli, CEO di Socialbeat – e la testata bergamasca è da sempre il banco di prova privilegiato, oltre che la prima ad attivarsi con Socialbeat, per ogni nuova soluzione che creiamo».

Le ultime notizie da Instagram

Resta poi attiva anche la nuova organizzazione del link in bio, che abbiamo presentato sui nostri social il mese scorso. Cliccando sul collegamento presente nella bio del profilo Instagram de L’Eco di Bergamo, i lettori trovano ora due possibilità chiare: visitare il sito completo oppure accedere alle «Ultime notizie». Questa seconda opzione porta a una pagina dedicata agli articoli più recenti, aggiornata costantemente. È pensata per chi vuole restare sempre informato, consultando rapidamente le notizie appena pubblicate, senza passaggi intermedi. Naturalmente, chi desidera esplorare tutte le sezioni del sito può continuare a farlo come sempre, tra cronaca, sport, cultura, podcast, «L’Eco Incontra» e molto altro.

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