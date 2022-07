Voli in ritardo o cancellati, ecco a chi spettano rimborsi e indennizzi

Vacanze rovinate e disguidi a catena per i passeggeri, che spaziano dai ritardi alla mancanza di assistenza e, il più delle volte, proprio con la soppressione dell’agognato volo. I disagi riscontrati in questi giorni in vari aeroporti europei per mancanza di addetti e scioperi continui, che hanno coinvolto i voli di compagnie estere e low cost, ripropongono il tema della tutela dei diritti dei passeggeri , sempre più disorientati nonostante un complesso di norme (il regolamento Ue 261 del 2004) che prevede risarcimenti, indennizzi, rimborsi e obbligo di assistenza in caso di ritardi e voli soppressi.