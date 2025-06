Zanzara tigre, Bergamo intensifica la lotta: le azioni in campo

Lo scorso aprile, il Comune di Bergamo ha emanato una nuova ordinanza per la prevenzione dell’infestazione da Aedes albopictus - nota come zanzara tigre-, introducendo un approccio più sostenibile e scientificamente fondato: viene infatti rafforzata l’azione larvicida, mentre si limita fortemente l’uso degli adulticidi.

Alla luce delle evidenze scientifiche, dei cambiamenti climatici e delle buone prassi adottate in diverse città italiane ed europee, l’Amministrazione comunale ha introdotto la rimozione dell’obbligo per i privati di effettuare trattamenti adulticidi in caso di proliferazione e puntando invece su un piano di prevenzione strutturato e a lungo termine.

Prodotto larvicida presso i tombini

Dallo scorso aprile infatti, Aprica ha iniziato a posizionare il prodotto larvicida presso i tombini pubblici della città. I trattamenti adulticidi potranno essere utilizzati esclusivamente, sia in ambito pubblico che privato, in presenza di casi sospetti o accertati di arbovirosi segnalati da Ats Bergamo o in caso di infestazioni di particolare rilevanza.

Questa scelta si fonda su solide basi scientifiche e sulle linee guida di enti nazionali e internazionali, che evidenziano la scarsa efficacia degli adulticidi nel lungo periodo, anche a causa della crescente resistenza sviluppata dalle zanzare e insetti vettori. Inoltre, gli adulticidi possono avere effetti negativi sulla biodiversità e sulla salute dell’uomo. Per questi motivi, il trattamento larvicida e la prevenzione dei ristagni d’acqua diventano l’asse portante dell’azione di contenimento.

«Sarà fondamentale il coinvolgimento attivo della popolazione, affinché ciascuno contribuisca con comportamenti responsabili alla prevenzione della diffusione delle zanzare» «In linea con le indicazioni fornite a livello regionale e nazionale, stiamo intensificando le attività di contrasto alle zanzare nella fase larvale, eliminando al contempo l’obbligo per i cittadini di effettuare trattamenti adulticidi, che resteranno comunque possibili previa comunicazione all’Amministrazione. Gli interventi contro le zanzare adulte su aree pubbliche verranno eseguiti solo in presenza di reali rischi sanitari o infestazioni di particolare entità, in quanto si tratta di misure con effetti temporanei. Al contrario, la lotta larvicida e l’eliminazione dei ristagni d’acqua si dimostrano più efficaci e durature nel tempo» ha detto l’assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde Oriana Ruzzini, che ha rimarcato: «Questa nuova impostazione strategica ci consentirà di raggiungere diversi obiettivi: rallentare lo sviluppo di resistenze ai prodotti chimici, salvaguardare la biodiversità, ridurre l’impatto ambientale e tutelare la salute di operatori e cittadini. Sarà fondamentale il coinvolgimento attivo della popolazione, affinché ciascuno contribuisca con comportamenti responsabili alla prevenzione della diffusione delle zanzare»

Pastiglie antilarvali gratuite distribuite dal Comune