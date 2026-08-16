Disperso nel lago di Como, proseguono le ricerche del 21enne bergamasco
LE OPERAZIONI. Il giovane scomparso venerdì 14 agosto, dopo essersi tuffato da un motoscafo preso a noleggio.Lettura meno di un minuto.
Tremezzina
Sono ancora in corso sul lago di Como le ricerche del giovane bergamasco di 21 anni scomparso venerdì 14 agosto attorno alle 13 dopo essersi tuffato da un motoscafo preso a noleggio nelle acque al largo di Lenno, nel Comune di Tremezzina, in provincia di Como.
Ricerche complesse
Le ricerche - spiega l’Ansa - sono coordinate dalla Guardia costiera, in un’area molto difficile da indagare, a una profondità di circa 300 metri. Il nucleo sommozzatori è al lavoro con dispositivi sonar e con robot in grado di scendere a profondità altrimenti impossibili da raggiungere. Proseguono anche le ricerche di superficie, estendendo il raggio dell’area di perlustrazione.
Secondo le ricostruzioni, il 21enne nato a Biella e residente a Bergamo aveva noleggiato un’imbarcazione e si trovava sul lago di Como insieme alla fidanzata. A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie.
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