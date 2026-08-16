Disperso nel lago di Como, proseguono le ricerche del 21enne bergamasco

Ricerche complesse

Le ricerche - spiega l’Ansa - sono coordinate dalla Guardia costiera, in un’area molto difficile da indagare, a una profondità di circa 300 metri . Il nucleo sommozzatori è al lavoro con dispositivi sonar e con robot in grado di scendere a profondità altrimenti impossibili da raggiungere. Proseguono anche le ricerche di superficie, estendendo il raggio dell’area di perlustrazione.

Secondo le ricostruzioni, il 21enne nato a Biella e residente a Bergamo aveva noleggiato un’imbarcazione e si trovava sul lago di Como insieme alla fidanzata. A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie.