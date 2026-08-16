Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca Domenica 16 Agosto 2026

Disperso nel lago di Como, proseguono le ricerche del 21enne bergamasco

LE OPERAZIONI. Il giovane scomparso venerdì 14 agosto, dopo essersi tuffato da un motoscafo preso a noleggio.

Lettura meno di un minuto.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Disperso nel lago di Como, proseguono le ricerche del 21enne bergamasco

Tremezzina

Sono ancora in corso sul lago di Como le ricerche del giovane bergamasco di 21 anni scomparso venerdì 14 agosto attorno alle 13 dopo essersi tuffato da un motoscafo preso a noleggio nelle acque al largo di Lenno, nel Comune di Tremezzina, in provincia di Como.

Ricerche complesse

Le ricerche - spiega l’Ansa - sono coordinate dalla Guardia costiera, in un’area molto difficile da indagare, a una profondità di circa 300 metri. Il nucleo sommozzatori è al lavoro con dispositivi sonar e con robot in grado di scendere a profondità altrimenti impossibili da raggiungere. Proseguono anche le ricerche di superficie, estendendo il raggio dell’area di perlustrazione.

Secondo le ricostruzioni, il 21enne nato a Biella e residente a Bergamo aveva noleggiato un’imbarcazione e si trovava sul lago di Como insieme alla fidanzata. A un certo punto si sarebbe tuffato in acqua, in una zona al centro delle due sponde, senza riuscire a tornare in superficie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tremezzina
Biella
Lenno
soccorsi
Disastri
Mari, Oceani, Laghi
Risorse naturali
Ambiente
Ansa