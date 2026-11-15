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Cronaca Domenica 15 Novembre 2026

Lizzola ricorda Mario Merelli: al Passo della Manina gli amici dell’alpinista

IL RICORDO. Il Cai Alta Valle Seriana ha promosso la tradizionale commemorazione nella mattinata di domenica 15 novembre. Le offerte raccolte saranno destinate all’ospedale fondato in Nepal in sua memoria.

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Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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Lizzola ricorda Mario Merelli: al Passo della Manina gli amici dell’alpinista
Il ricordo di Mario Merelli a Lizzola

Si è tenuto questa mattina, domenica 15 novembre, a Lizzola il classico appuntamento in ricordo di Mario Merelli, tragicamente scomparso su queste montagne nel gennaio di quattordici anni fa; l’evento è stato promosso dalla sottosezione Cai Alta Valle Seriana, dove l’alpinista era iscritto.

Dopo la celebrazione della Messa nella chiesa del paese gli amici hanno raggiunto, malgrado la giornata caratterizzata da fitte nebbie, il vicino Passo della Manina dove il fratello Dino lo ha ricordato ringraziando la sottosezione per mantenere vivo questo appuntamento.

Tra di loro anche Marco Zaffaroni, l’amico di tante spedizioni himalayane assieme al quale maturò l’idea di dare forma al Kalika Health Hospital nella regione del Dolpo, la più povera del Nepal.

L’ospedale in Nepal per ricordarlo

«L’assenza di Mario ha avuto il merito di creare queste amicizie e sinergie che ci uniscono; l’ospedale è pienamente funzionante e recentemente lo abbiamo verniciato di blu. Ringrazio voi e naturalmente Mario».

Ricordi ed elogi alla sua attività alpinistica e umanitaria hanno trovato spazio anche nelle parole degli amici Paolo Valoti, Alex Bombardieri ed Ermanno Mazzocchi (presidente del Cai Alta Valle Seriana). Una volta tornati in paese il gruppo ha raggiunto l’agriturismo «La stala di Mostacc» nella frazione Fiumenero per il pranzo; tutte le offerte della giornata, comprese quelle raccolte dalla stessa sottosezione, saranno devolute proprio all’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Zaffaroni
Alex Bombardieri
Ermanno Mazzocchi
Mario Merelli
Paolo Valoti
La stala di Mostacc
Kalika Health Hospital
CAI Alta Valle Seriana