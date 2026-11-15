Lizzola ricorda Mario Merelli: al Passo della Manina gli amici dell’alpinista

Si è tenuto questa mattina, domenica 15 novembre, a Lizzola il classico appuntamento in ricordo di Mario Merelli, tragicamente scomparso su queste montagne nel gennaio di quattordici anni fa; l’evento è stato promosso dalla sottosezione Cai Alta Valle Seriana, dove l’alpinista era iscritto.

Dopo la celebrazione della Messa nella chiesa del paese gli amici hanno raggiunto, malgrado la giornata caratterizzata da fitte nebbie, il vicino Passo della Manina dove il fratello Dino lo ha ricordato ringraziando la sottosezione per mantenere vivo questo appuntamento.

Tra di loro anche Marco Zaffaroni, l’amico di tante spedizioni himalayane assieme al quale maturò l’idea di dare forma al Kalika Health Hospital nella regione del Dolpo, la più povera del Nepal.

L’ospedale in Nepal per ricordarlo

«L’assenza di Mario ha avuto il merito di creare queste amicizie e sinergie che ci uniscono; l’ospedale è pienamente funzionante e recentemente lo abbiamo verniciato di blu. Ringrazio voi e naturalmente Mario».