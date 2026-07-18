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Cronaca Sabato 18 Luglio 2026

Meteo, stop al caldo africano: aria artica e forti temporali in arrivo

LE PREVISIONI. Temperature in calo di oltre 10°C sulle regioni adriatiche. Rischio di grandinate, nubifragi e violente raffiche di vento nella prossima settimana.

Lettura 1 min.
Meteo, stop al caldo africano: aria artica e forti temporali in arrivo

Stop al grande caldo: l’anticiclone africano è destinato a ritirarsi nel corso della prossima settimana, spinto verso Sud da correnti più fresche in arrivo direttamente dall’Artico. A indicarlo sono gli esperti di 3Bmeteo.com, che prevedono un deciso cambiamento dello scenario dopo oltre un mese di temperature stabilmente superiori alla media su gran parte dell’Italia.

Gli ultimi giorni della settimana saranno ancora segnati da caldo intenso soprattutto al Centro-Sud, con punte oltre i 40 gradi nelle regioni meridionali e sulle Isole. Al Nord, invece, l’alta pressione inizierà a mostrare i primi segnali di cedimento: entro domenica potranno svilupparsi rovesci e temporali, localmente forti, tra Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia.

La svolta più netta è attesa dalla nuova settimana del 20 luglio. L’ingresso di aria artica, a contatto con la massa molto calda e umida presente sulla Penisola, potrà innescare fenomeni violenti. Il rischio principale riguarda temporali intensi, grandinate anche di grosse dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Le aree più esposte saranno Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia-Romagna. Da martedì l’instabilità potrà estendersi anche a Toscana interna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia, per poi interessare maggiormente il Sud peninsulare nella seconda parte della settimana.

Il calo termico sarà particolarmente marcato lungo il versante adriatico, dove entro mercoledì le temperature potranno diminuire di oltre 8-10 gradi rispetto ai valori attuali, scendendo temporaneamente anche sotto le medie stagionali. Bora e grecale contribuiranno a rendere l’aria più asciutta e a spazzare via l’afa. In diminuzione anche le temperature minime, con notti finalmente più fresche e gradevoli da Nord a Sud.

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