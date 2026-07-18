Meteo, stop al caldo africano: aria artica e forti temporali in arrivo

Stop al grande caldo: l’anticiclone africano è destinato a ritirarsi nel corso della prossima settimana, spinto verso Sud da correnti più fresche in arrivo direttamente dall’Artico. A indicarlo sono gli esperti di 3Bmeteo.com, che prevedono un deciso cambiamento dello scenario dopo oltre un mese di temperature stabilmente superiori alla media su gran parte dell’Italia.

Gli ultimi giorni della settimana saranno ancora segnati da caldo intenso soprattutto al Centro-Sud, con punte oltre i 40 gradi nelle regioni meridionali e sulle Isole. Al Nord, invece, l’alta pressione inizierà a mostrare i primi segnali di cedimento: entro domenica potranno svilupparsi rovesci e temporali, localmente forti, tra Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia.

La svolta più netta è attesa dalla nuova settimana del 20 luglio. L’ingresso di aria artica, a contatto con la massa molto calda e umida presente sulla Penisola, potrà innescare fenomeni violenti. Il rischio principale riguarda temporali intensi, grandinate anche di grosse dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Le aree più esposte saranno Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia-Romagna. Da martedì l’instabilità potrà estendersi anche a Toscana interna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia, per poi interessare maggiormente il Sud peninsulare nella seconda parte della settimana.