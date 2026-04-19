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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Domenica 19 Aprile 2026

A Choruslife un concerto-cabaret con Nino Frassica

A Choruslife un concerto-cabaret con Nino Frassica
Nino Frassica porta humour e musica venerdì alla ChorusLife Arena con i Los Plaggers

Venerdì sera 24 aprile la ChorusLife Arena di Bergamo ospita Nino Frassica & Los Plaggers Band. L’umorismo stralunato di Frassica sarà infatti accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti: il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio.

Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto-cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Verranno presentati brani come «Cacao Meravigliao», «Grazie dei Fiori bis» o come «Viva la mamma col pomodoro» al quale verranno aggiunti «Viva la pappa col pomodoro», ma anche «Mamma mia dammi cento lire» e sigle d’altri tempi come «Portobello» o le musichette della pubblicità; e ancora «Campagna» diventa «Voglio andare a vivere con i Cugini di campagna», e poi «Siamo donne» che si conclude con «Donna a Surriento», «Neri per sempre», «Tuca tuca».

Il coinvolgimento del pubblico

Protagonista sarà anche il pubblico che, travolto dal ritmo incalzante dello show, mentre si diverte con le invenzioni musicali di Frassica, può cantare e partecipare direttamente allo spettacolo grazie a medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a Santana e Battisti, etc…, fino a crearsi un’atmosfera di complicità e intesa, grazie all’inesauribile verve comica dell’artista siciliano.

La carriera

Frassica inizia la sua carriera nel 1985 quando Arbore lo coinvolge nel varietà «Quelli della notte» nei panni di frate Antonino da Scasazza, organizzatore di un improbabile concorso a premi. Seguono «Indietro tutta» dove veste i panni del bravo presentatore e mette in scena una spassosa parodia del tipico conduttore televisivo.

Partecipa successivamente a «Fantastico», «Domenica In», «Scommettiamo che...?», «I Cervelloni», «Acqua calda», «Colorado Cafè» e «Markette» condotto da Piero Chiambretti. Nel 1999 inizia l’avventura della fiction televisiva «Don Matteo» con Terence Hill, Flavio Insinna e successivamente Simone Montedoro, e adesso con Raoul Bova. Sul piccolo schermo interpreta il ruolo del maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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