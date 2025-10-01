A gres art 671 la mostra «Fuoripista»: arte e sport verso Milano Cortina 2026

Dal 12 novembre 2025 all’8 febbraio 2026, gres art 671 di Bergamo presenta «Fuoripista», una grande mostra che unisce arte, sport e design in attesa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Un viaggio tra neve, montagna e immaginario invernale

Il percorso espositivo raccoglie opere contemporanee e lavori storici: dipinti, installazioni, fotografie, video e materiali d’archivio raccontano la relazione tra arte e sport invernali, ma anche il mondo della montagna come spazio di desiderio, esplorazione e sfida. Non mancano riflessioni sulla crisi climatica e sull’adattamento delle società grazie al supporto della tecnologia.

Opere inedite e produzioni speciali

Alcune opere sono state realizzate appositamente per «Fuoripista», commissionate da gres art 671 a importanti artisti contemporanei. Un intreccio di storie e microstorie che «superano la retorica, accompagnando il pubblico dentro un immaginario invernale innovativo e sorprendente».

Gres art 671: arte e rigenerazione urbana a Bergamo

Gres art 671, centro per l’arte e la cultura nato a Bergamo grazie al progetto di rigenerazione urbana promosso da Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti, è un luogo inclusivo e multidisciplinare, pensato per coniugare bellezza, sostenibilità e impatto sociale.

Gli esterni di gres art 671

Informazioni utili e sito ufficiale

«Fuoripista» sarà visitabile fino all’8 febbraio 2026. Tutti i dettagli sul programma e le attività collaterali sono disponibili sul sito ufficiale www.gresart671.org