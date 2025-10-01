Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025

A gres art 671 la mostra «Fuoripista»: arte e sport verso Milano Cortina 2026

L’ANNUNCIO. Dal 12 novembre 2025 all’8 febbraio 2026 il nuovo centro culturale bergamasco ospita un percorso dedicato agli sport invernali.

KariMedig Lesotho AfriSki 2021
KariMedig Lesotho AfriSki 2021

Dal 12 novembre 2025 all’8 febbraio 2026, gres art 671 di Bergamo presenta «Fuoripista», una grande mostra che unisce arte, sport e design in attesa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Un viaggio tra neve, montagna e immaginario invernale

Il percorso espositivo raccoglie opere contemporanee e lavori storici: dipinti, installazioni, fotografie, video e materiali d’archivio raccontano la relazione tra arte e sport invernali, ma anche il mondo della montagna come spazio di desiderio, esplorazione e sfida. Non mancano riflessioni sulla crisi climatica e sull’adattamento delle società grazie al supporto della tecnologia.

Opere inedite e produzioni speciali

Alcune opere sono state realizzate appositamente per «Fuoripista», commissionate da gres art 671 a importanti artisti contemporanei. Un intreccio di storie e microstorie che «superano la retorica, accompagnando il pubblico dentro un immaginario invernale innovativo e sorprendente».

Gres art 671: arte e rigenerazione urbana a Bergamo

Gres art 671, centro per l’arte e la cultura nato a Bergamo grazie al progetto di rigenerazione urbana promosso da Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti, è un luogo inclusivo e multidisciplinare, pensato per coniugare bellezza, sostenibilità e impatto sociale.

Gli esterni di gres art 671
Gli esterni di gres art 671

Informazioni utili e sito ufficiale

«Fuoripista» sarà visitabile fino all’8 febbraio 2026. Tutti i dettagli sul programma e le attività collaterali sono disponibili sul sito ufficiale www.gresart671.org

Gres Art
Gres Art
(Foto di Yuri Colleoni)

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Sport
Sci alpino
Scienza, Tecnologia
tecnologia (generico)
Tempo libero
Turismo
Politica
politica interna
gres art 671
Gruppo Italmobiliare
Fondazione Pesenti