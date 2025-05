Ade Zeno si aggiudica il Premio Bergamo con «I santi mostri»

«I Santi Mostri» dello scrittore torinese Ade Zeno pubblicato dalla casa editrice Bollati Boringhieri, (2024) ha vinto la 41° edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo. Questo il verdetto comunicato nella serata di sabato 3 maggio nella splendida cornice del Teatro alle Grazie, dal vivo, davanti a un folto pubblico che ha potuto riascoltare gli scrittori conosciuti attraverso le pagine dei loro libri, e presentati nei mesi di marzo/aprile nella Sala Ferruccio Galmozzi dal giornalista Carlo Dignola (tutte rivedibili dal sito del Premio e in You Tube).

I consensi alla cinquina

Laboratori di scrittura

Sul palco poi è salita la docente e scrittrice Adriana Lorenzi che oltre al suo impegno ventennale nella casa circondariale di Bergamo, da anni propone dei laboratori di scrittura promossi dal Premio Bergamo che vertono sui cinque libri finalisti: ogni anno i detenuti sono parte della Giuria Popolare del Premio e sulla rivista diretta da Lorenzi «Spazio – Diario aperto dalla prigione» vengono pubblicate le loro recensioni sulle opere in concorso.

Premio e votazioni

Infine è stata data lettura dei voti espressi dalle varie categorie della Giuria Popolare che hanno decretato il vincitore di questa edizione: Ade Zeno è stato proclamato vincitore della 41° edizione del Premio Narrativa Bergamo 2025 e come da regolamento ha ricevuto un Premio di 2.500 euro che si aggiunge ai 500 precedenti come finalista. Le votazioni pervenute sono state in tutto 128 su 131 aventi diritto. A suo tempo era stata composta la giuria con 65 giurati «con più di 25 anni», 33 membri della «giuria giovane», 20 gruppi di lettura di biblioteche, librerie e associazioni culturali, fra cui il carcere di Bergamo, e 13 classi dell’ultimo triennio di Istituti Superiori scolastici di città e provincia. Con un significativo incremento dei gruppi di lettura, ricordiamo provenienti da tutta Italia.