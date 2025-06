Al cinema il nuovo capitolo di Karate Kid. Tutte le uscite del fine settimana

L’amico fedele e Mani nude

Il secondo, una produzione italiana liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Paola Barbato, vede nel cast Francesco Gheghi, Alessandro Gassmann e Fotinì Peluso. Davide Bergamaschi, sedicenne di buona famiglia, occhi da bambino e corpo da adulto, intelligente e sensibile, una notte viene rapito e rinchiuso dentro un cassone buio di un camion. Finisce prigioniero di una misteriosa organizzazione che lo costringe a lottare, a mani nude, in combattimenti clandestini estremi, violenti e spietati, che si possono concludere in un solo modo: con la morte di uno dei due sfidanti. In quell’universo alieno e disumano, dove la sopravvivenza è una lotta quotidiana, Davide è costretto a spogliarsi della sua umanità per sopravvivere, seguendo le istruzioni di Minuto, un carceriere e allenatore di altri uomini senza speranza né futuro, ormai annientati nel corpo e nello spirito.