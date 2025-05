Alta Val Seriana, un’estate di musica e teatro fra piazze, parchi e roccoli

La musica e il teatro incontrano la natura superando i confini dei singoli comuni per promuovere 25 iniziative ed eventi culturali invitando a riscoprire l’arte, la letteratura, il teatro e la musica in contesti unici. È l’intento di «FuoriDalComune Festival 2025», organizzato da Acli-Circolo Alta Valle Seriana e Musiclab con la direzione artistica di Diego Bergamini e in collaborazione con sette comuni dell’Alta Valle Seriana (Ardesio, Clusone, Castione della Presolana, Onore, Rovetta, Villa d’Ogna, Valgoglio), che si terrà dal 12 giugno al 7 settembre.

Un festival, come spiegato dal presidente del circolo Gianni Facchini ieri durante la presentazione ospitata negli spazi del cinque stelle Collina Luxury Relais di Clusone e moderata dal giornalista Paolo Confalonieri, che propone appuntamenti in location «fuori dal Comune»: «Location particolari che faranno conoscere ambienti caratteristici per le loro bellezze artistiche e paesaggistiche e ne permetteranno la fruizione in modo nuovo grazie ad ambientazioni che creeranno atmosfere “fuori dal comune”. Questo festival è una sfida e ringrazio chi ha aderito e sostenuto il progetto, con l’auspicio che possa essere riproposto anche nei prossimi anni». Tutti gratuiti gli appuntamenti, alcuni con prenotazione obbligatoria per motivi legati alla dimensione degli spazi. Tra questi spiccano i roccoli, nella rassegna specifica «Roccolando… con il Jazz», un evento nell’evento dove protagonisti saranno la musica jazz da un lato e dall’altro i roccoli.

Tra gli appuntamenti, il 14 giugno (ore 16) al Roccolo in San Lucio della famiglia Percassi, con l’esibizione di Francesco Chiapperini Quintet, che si esibirà con il quartetto il 28 alle 16 al Roccolo di Palva a Novazza (Valgoglio) mentre il 12 luglio alle 16 al Roccolo di Selvadagnone (Valgoglio) e sabato 9 agosto, alle 16, tradizionale appuntamento di Jazz in quota al Roccolo di Corte (Ardesio).

Il programma

La rassegna prenderà il via il 12 giugno alla Casa Museo Fantoni a Rovetta con Marco Pasinetti «Trio». Tra gli appuntamenti segnaliamo poi il 14 alle 21 a Villa d’Ogna, al CineTeatro Forzenigo, uno spettacolo per tutti «Spataciunfete: avventure sui mari» con la Compagnia Teatrodaccapo e Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli. Giovedì 19 a Clusone (ore 21) in corte Sant’Anna lo spettacolo di Teatro Minimo «Terra tiepida e madre» e il 3 luglio alle 21 al Collina Luxury Relais (con prenotazione) concerto di musica classica con il «Quartetto Moderno» e i musicisti Zanetti, Borgato, Lorenzi e Bombardieri. Il 17 luglio, alla palestra di arrampicata di Castione (ore 21), concerto di musica leggera «Vita da Cantautrice», con Miriam Gotti, Mauro Ghilardini, Francesco Maffeis; il 18 luglio a Onore musica classica al parco con Giovanni Paccani «Quintet» mentre il 24 nella chiesa di San Lorenzo di Rovetta (ore 21) esibizione del Quartetto d’archi Siegfried. Il 28 agosto alle 21 a Villa d’Ogna (Parco di Ogna), il concerto ispirato alle grandi colonne sonore «Note degli Oscar» con Mousiké Brass «Quintet». Spazio al teatro nelle piazze e nei centri storici a Clusone con Teatro Minimo e Antonio Rosti: martedì 22 alle 17 al Parco Nastro Azzurro con «Novellando» dal Decameron, il 29 luglio alle 16 con «Anton Cechov e i suoi racconti»; ad Ardesio il 5 agosto (ore 16) alla chiesetta di San Pietro con «A proposito di commedie» e il 12 agosto sempre alle 16 al MEtA Museo «Sogno o realtà? Follia, forse».