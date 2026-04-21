Anastasia Spini, il ritratto «ribelle» del Piccio alla Carrara

Chi entra nella sala dedicata al ritratto ottocentesco dell’Accademia Carrara difficilmente passa oltre senza fermarsi. Il motivo è semplice: lo sguardo di Anastasia Spini. Non è il ritratto di una nobildonna che cerca di apparire perfetta. Non c’è posa elegante o idealizzata. C’è invece il volto di una donna reale, con una personalità forte e uno sguardo diretto che sembra parlare ancora oggi agli osservatori.

Il progetto «L’arte in pausa caffè»

È proprio questo dipinto, realizzato da Giovanni Carnovali detto il Piccio, il protagonista della sesta puntata del podcast «L’arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino», curato dalla redazione de L’Eco di Bergamo in collaborazione con l’Accademia Carrara.

Un uscita a settimana per scoprire particolari inediti e storie curiose di alcune delle opere che costituiscono il vasto patrimonio della Carrara. Nel podcast si alterneranno le voci di Paolo Plebani, conservatore e referente Dipinti, Disegni, Stampe, Archivi Storici, Biblioteca Storica e di Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate, Placche e Placchette, entrambi dell’Accademia Carrara di Bergamo. La voce narrante è di Riccardo Sanga. L’audio, le riprese e il montaggio, invece, sono di Franco Signorelli.

Il videpocast e l’offerta speciale per abbonarsi

Il videopocast avrà una cadenza settimanale. A parte la prima puntata aperta a tutti, le altre saranno visibili solo dagli abbonati. E a proposito di abbonamento, nel corso dell’iniziativa «L’Arte in Pausa caffé», si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro .

Una nobildonna fuori dagli schemi

Anastasia Spini apparteneva a una famiglia importante della nobiltà bergamasca. Gli Spini erano presenti nella storia della città già dal Cinquecento e avevano sostenuto anche la formazione del giovane Carnovali. Nel dipinto la vediamo seduta, in un momento quotidiano e sorprendentemente intimo. Indossa una cuffia ornata da nastri colorati, tiene tra le dita una tabacchiera, oggetto allora considerato tipicamente maschile, mentre sul tavolino accanto a lei compare un libro di devozione. Piccoli dettagli che raccontano molto più di una semplice immagine ufficiale.

Un ritratto sorprendentemente moderno

A rendere il dipinto così memorabile è soprattutto l’atteggiamento della protagonista. Anastasia non appare come una figura costruita per rappresentare uno status sociale, ma come una persona vera, con i suoi gesti e la sua personalità. Il Piccio, grande interprete della tradizione realistica della pittura bergamasca che da Moroni arriva fino all’Ottocento, sceglie infatti di non addolcire i tratti del volto. Il risultato è un ritratto vivido, diretto, quasi familiare. Accanto a lei compare anche un piccolo uccello, un dettaglio che ha alimentato interpretazioni e curiosità tra gli studiosi.

Un carattere che attraversa i secoli

Il dipinto colpisce ancora oggi per la sua inaspettata modernità. Non è il classico ritratto femminile dell’Ottocento, spesso pensato per celebrare eleganza e ruolo sociale. Qui invece emerge una figura indipendente, ritratta in un momento domestico e spontaneo. Una donna che non sembra voler dimostrare nulla a nessuno. Ed è forse proprio questo il segreto del fascino del ritratto: Anastasia Spini appare come qualcuno che non ha mai sentito il bisogno di chiedere il permesso per essere sé stessa.