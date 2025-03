Angelica Gori finalista di Amici 2025

Il tanto atteso «sì» della professoressa Pettinelli, che nelle ultime settimane aveva criticato Angelica Gori giudicandola imprecisa nell’intonazione, è arrivato in una puntata in cui proprio il bel canto ha fatto da protagonista.

Chiamamifaro canta De Gregori

Giudice d’eccezione per i cantanti è stata infatti Giorgia, una delle voci più apprezzate dell’ultimo Festival di Sanremo oltre che dell’intero panorama musicale italiano. Per l’esibizione di Chiamamifaro al cospetto della cantautrice romana, la produzione ha selezionato il brano «Generale» di Francesco de Gregori, ribadendo l’intenzione di voler accostare l’artista orobica al mondo del cantautorato.

I complimenti di Giorgia

«Era difficile inserire in questo pezzo il proprio stile . Tu lo hai fatto benissimo» ha commentato Giorgia durante la fase di valutazione, per poi piazzare Angelica in prima posizione permettendole quindi di potersi esibire davanti ai professori per conquistare la felpa dorata del serale.