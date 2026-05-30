ChorusLife accende l’estate in piazza con danza, concerti e teatro

Da giugno a settembre Piazza del Sagittario, il palcoscenico estivo di ChorusLife propone un calendario di appuntamenti pensato per un pubblico di tutte le età, tra teatro, danza, opera lirica, musica dal vivo, festival, proposte food&beverage e momenti di socialità.

Al centro della programmazione ci sarà «Estate sul palco - spettacoli, danza e musica sotto le stelle», la rassegna dedicata al teatro e alla danza, affiancata da un calendario più ampio di eventi e iniziative che animeranno il distretto per tutta l’estate. Il cartellone entrerà nel vivo

Alfa domenica 14 giugno con «Tra Palco e Realtà», tour 2026 dello spettacolo condotto da Garrison Rochelle e Klaudia Pepa. Giunto alla quinta edizione, il format si ispira alla tradizione del varietà, ma la rilegge con un linguaggio contemporaneo alternando canto, danza, talk e momenti performativi. Il corpo di ballo, composto da nove performer, darà ritmo e continuità alla serata attraverso coreografie originali firmate da Klaudia Pepa. Tra gli ospiti dell’edizione 2026 figurano Alberto Urso, Marco Carta, Emma Muscat, Pasquale La Rocca, Random, Andrea Cioffi, Christian Stefanelli e Thomas Bocchimpani.

Il 20 e 21 giugno ChorusLife ospiterà Fabergamo Festival 2026, giunto alla sesta edizione e quest’anno dedicato ai giovani caregiver dai 14 ai 29 anni. Il festival, organizzato da Soffia nel vento APS nell’ambito del progetto «Prendi Fiato», promosso da Spazio Autismo Bergamo APS in collaborazione con ATS Bergamo e Fondazione Azzanelli Cedrelli, porterà in piazza due serate di musica, comunità e sensibilizzazione. Il titolo scelto, «dammi quello che vuoi io quel che posso», richiama il pensiero di Fabrizio De André e diventa il filo conduttore di un evento che vuole dare voce a ragazzi che ogni giorno si prendono cura di un familiare fragile.

La musica di De André

Il programma di Fabergamo alternerà momenti musicali e spazi di racconto. Sabato 20 giugno la serata si aprirà con la presentazione del progetto «Prendi Fiato», accompagnata da brani

Bepi del repertorio di De André e dalle danze del collettivo Let’s Dance, con il coinvolgimento dei giovani caregiver e di RadioAut Bergamo. A seguire, gli Higher Power proporranno uno spettacolo di musica e danza dedicato ai brani dei Coldplay. Domenica 21 giugno il festival proseguirà con la cantautrice e interprete Silvia Lovicario, accompagnata dalla viola da gamba, per poi chiudersi con Graziano Romani, storico cantautore rock e fondatore dei Rocking Chairs, insieme alla sua band.

La danza sarà una delle grandi protagoniste dell’estate. Dal 29 giugno al 2 luglio arriva a ChorusLife l’International Ballet Company Italia, diretta da Alessandro Bonavita, con quattro appuntamenti dedicati a due titoli simbolo del repertorio classico: «La Bella Addormentata» e «Il Lago dei Cigni». La compagnia è composta da artisti formati in prestigiose accademie italiane ed estere e con esperienze sui principali palcoscenici internazionali, porterà nel cuore dello smart district la forza espressiva del grande balletto, tra tecnica, eleganza e racconto.

Gran Galà della danza

A settembre, la danza tornerà protagonista con il Gran Galà della Danza, previsto il 5

Francesco Gabbani settembre con la partecipazione di Klaudia Pepa, a conferma di un percorso che attraversa l’intera estate e porta in piazza linguaggi diversi, dalla tradizione classica alle forme più contemporanee dello spettacolo.

A luglio e settembre il programma si aprirà anche alla tradizione lirica e teatrale con la rassegna proposta dal Ducato di Piazza Pontida. Il teatro dialettale porterà in piazza tre compagnie bergamasche con spettacoli capaci di raccontare, attraverso ironia e comicità, la vita quotidiana, le tradizioni e i caratteri del territorio. Il 4 luglio la Compagnia Carlo Bonfanti di Treviglio proporrà «Vinsanto»; l’8 agosto la Compagnia Sottoscala Luigi Colombo di Rosciate porterà in scena «I Miràcoi del frà sircòt»; l’11 settembre la Compagnia Stabile il Teatro del Gioppino di Zanica presenterà «Renzo e Lucia spusàs o spusàs mia».

Le opere di Verdi

Accanto al teatro dialettale, il Ducato proporrà anche un Trittico Verdiano dedicato a tre opere simbolo di Giuseppe Verdi: «Il Trovatore», in programma il 3 luglio, «Rigoletto», il 7 agosto, e «La Traviata», il 4 settembre. Il progetto intende offrire al pubblico un viaggio nella grande tradizione lirica italiana, riletta attraverso un filo conduttore positivo e contemporaneo: la capacità dell’amore, della cura e della bellezza di resistere anche nei contesti più difficili.

L’estate di ChorusLife avrà anche il ritmo dei festival. Dal 9 al 12 luglio la piazza ospiterà il Festival Mediterraneo, mentre dal 16 al 19 luglio sarà la volta di ChorusLife BeerFest, quattro serate pensate per unire musica dal vivo, convivialità e atmosfera da festa estiva. Sul palco saliranno il Bepi e poi Ligastory e Senza Filtro, tribute band dedicata a 883 e Articolo 31.Il cartellone proseguirà dal 23 al 26 luglio con il Festival anni ’90 e, di agosto, con il Bergamo Latin Festival, dal 13 al 16 agosto. Dal 22 al 28 agosto spazio invece al Festival del Folklore, mentre settembre porterà in Piazza del Sagittario nuovi appuntamenti cittadini, tra cui MAB - Mattoncini a Bergamo, l’Adunata Alpini di Bergamo, lo Streeat Food Truck Festival e Bergamo Incontra, che contribuiranno a prolungare la stagione estiva verso l’autunno.