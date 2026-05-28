Cinema, le uscite del weekend e l’omaggio a «Kill Bill» di Tarantino

L’offerta di questo fine settimana (30-31 maggio) è particolarmente varia, tra horror psicologici, thriller, commedie romantiche e film d’animazione per tutta la famiglia. A completare il programma arriva anche una proiezione speciale molto attesa dagli appassionati di Quentin Tarantino.

L’horror «Backrooms»

Tra i titoli più curiosi della settimana spicca «Backrooms», horror diretto da Kane Parsons, giovane autore diventato celebre online proprio grazie ai cortometraggi dedicati all’universo dei «backrooms»: il film mostra un gruppo di protagonisti che si ritrova intrappolato – com’è tipico del genere – in una dimensione fatta di corridoi infiniti, uffici deserti e stanze apparentemente identiche, da cui sembra impossibile uscire. Tra tensione psicologica e atmosfere surreali, il giovane regista porta al cinema uno dei fenomeni horror più discussi degli ultimi anni sul web. Nel cast Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell.

«No good men» in sala

Sempre dal panorama internazionale arriva «No Good Men», film diretto dalla regista afghana Shahrbanoo Sadat. Nel cast figurano la stessa regista, Anwar Hashimi, Liam Hussaini e Torkan Omari. Ambientato a Kabul poco prima del ritorno dei talebani nel 2021, il film segue Naru, unica operatrice donna di una televisione locale, convinta che nel suo Paese non esistano uomini onesti dopo il fallimento del proprio matrimonio. Quando viene assegnata a un importante giornalista per seguire una serie di reportage, il rapporto tra i due la porterà lentamente a mettere in discussione le proprie convinzioni. Tra commedia sentimentale e dramma sociale, la pellicola racconta la condizione femminile nell’Afghanistan contemporaneo attraverso uno sguardo personale e inaspettato.

Tra le produzioni più intriganti della settimana trova spazio «Tuner - L’accordatore», thriller diretto dal documentarista canadese Daniel Roher, con Leo Woodall, Dustin Hoffman e Havana Rose Liu. Il protagonista è Niki, un bambino prodigio del pianoforte dotato di un udito assoluto capace di cogliere ogni vibrazione. A causa di questo talento la sua ipersensibilità al rumore lo costringe ad abbandonare la carriera e a diventare un accordatore di pianoforti. Fino a quando non scopre che il suo dono può essere sfruttato per aprire casseforti.

La commedia con Lino Guanciale

Più leggera è invece la commedia romantica «Innamorarsi e altre pessime idee», diretta da Simone Aleandri, con Lino Guanciale, Andrea Delogu, Ilenia Pastorelli, Claudio Colica e Davide Devenuto. Il film segue Lino, un avvocato romano lasciato dalla moglie, che decide di riconquistarla (o forse vendicarsi) coinvolgendo Sofia, una giovane e determinata professionista. Tra equivoci, sentimenti feriti e strategie amorose destinate a complicarsi, la pellicola esplora con toni da commedia le fragilità delle relazioni contemporanee e la difficoltà di rimettersi in gioco dopo una separazione.

Per il pubblico più giovane arriva invece «Il regno di Kensuke», film d’animazione diretto da Neil Boyle e Kirk Hendry, tratto dal celebre romanzo di Michael Morpurgo. La storia racconta di Michael, un ragazzo naufragato su un’isola deserta insieme al suo cane, dove incontra Kensuke, un anziano giapponese che vive isolato dal resto del mondo. Tra avventura e crescita personale, il film affronta temi come il rapporto con la natura, la solitudine e l’amicizia.

Le proiezioni speciali: omaggio a Tarantino

Per quanto riguarda le proiezioni speciali, dal 28 maggio al 3 giugno torna in sala «Kill Bill: The Whole Bloody Affair», versione integrale del celebre dittico diretto da Quentin Tarantino e interpretato da Uma Thurman. Il film riunisce in un’unica lunga esperienza cinematografica i due capitoli della «Saga della Sposa», mescolando arti marziali, western e revenge movie in quello che è diventato uno dei lavori più iconici del regista americano.