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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Lunedì 01 Giugno 2026

Claudio Baglioni con la polmonite, concerto di Bergamo rinviato

LA DECISIONE. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il tour «GrandTour La vita è adesso»: posticipata anche la data di Bergamo.

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Claudio Baglioni con la polmonite, concerto di Bergamo rinviato
Claudio Baglioni

Claudio Baglioni rinvia al 2027 il “GrandTour La vita è adesso”, che avrebbe dovuto debuttare a giugno 2026. Lo spostamento è dovuto a una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista: la prognosi indicata è di 90 giorni di riposo e cure.

Slitta quindi anche il concerto previsto all’Arena Fiera di Bergamo il 13 luglio 2026: la nuova data è lunedì 12 luglio 2027.

I biglietti già acquistati resteranno validi per la data riprogrammata. Chi non potrà partecipare al concerto posticipato potrà richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 attraverso lo stesso circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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