Corpi, gesti, spazio: il noto diventa arte: Le opere di Emma Ciceri all’oratorio di San Lupo

L’arte come strumento per riscoprire il mondo vicino, quello che abitualmente ignoriamo perché troppo familiare: dopo la scritta al neon ispirata a Etty Hillesum, accesa dallo scorso dicembre sulla facciata di Accademia Carrara, l’artista Emma Ciceri da giovedì 5 marzo, inaugurazione alle 18.30, entra con le sue opere negli spazi – così stratificati storicamente e architettonicamente - dell’Oratorio di San Lupo (via S. Tomaso 7).

Emma Ciceri La personale di Ciceri è un appuntamento espositivo proposto dal nuovo Museo Bernareggi: «La mostra di Emma Ciceri – dichiara don Davide Rota Conti, direttore del Museo – segna l’effettivo avvio dell’intero sistema Bernareggi come museo diffuso nel tessuto cittadino. Le tre sedi - il Palazzo Vescovile con il Battistero, l’Antica Cattedrale e l’Oratorio di San Lupo - non sono realtà isolate, ma tappe di un unico percorso che invita cittadini, visitatori e turisti a riscoprire, attraverso linguaggi diversi e complementari, la ricchezza spirituale, storica e artistica di Bergamo e della sua Chiesa. In questo orizzonte, San Lupo svolge un ruolo essenziale di apertura e dialogo con il presente».

«La Fondazione Adriano Bernareggi e il nuovo Museo Diocesano vogliono dare continuità all’attività espositiva di San Lupo, che dal 2007 coltiva il confronto con l’arte contemporanea – aggiunge don Giuliano Zanchi, direttore scientifico della Fondazione Bernareggi - Sono ormai quasi vent’anni e non viene meno l’idea che questo sia un impegno necessario del nostro museo. Emma Ciceri, col suo lavoro di grande serietà riflessiva e profondità poetica, aggiunge il suo contributo a questa lunga storia con una mostra intensa, che speriamo regali ispirazione ai molti che la vorranno visitare».

I dettagli della mostra

La mostra, curata da don Giuliano Zanchi e Giuseppe Frangi e realizzata in collaborazione con Casa Testori, si sviluppa in stretta relazione con l’architettura e la storia dell’Oratorio, presentando tre video che scandiscono i diversi livelli dell’edificio, mentre nel cimitero sotterraneo prende forma l’intervento site specific «Morti soli».

«Il corpo è presente in tutte le opere con modalità differenti – sottolinea l’artista - mentre compie un gesto, mentre si relaziona a un’altra persona e a opere d’arte antiche, e nel ricordo dei corpi che il sotterraneo ha custodito per molti anni». Ma, intervistata in catalogo da Frangi, aggiunge: «C’è un verbo che amo molto: è il verbo “stare”. Bisogna allenarsi a “stare” mentre si vive. Stare all’erta per non farsi sfuggire quelli che Chandra Candiani definisce i “miracoli del noto”, vale a dire le cose straordinarie che affiorano da ciò che è abitudinario e che quindi sono alla portata di tutti, in qualsiasi momento. Lo considero come un allenamento al vivere».

I miracoli del noto sono, dunque, le piccole rivelazioni che diventano visibili quando smettiamo di vivere automaticamente il quotidiano e la ricerca artistica di Emma Ciceri nasce proprio dalla capacità di posare l’attenzione su materiali comuni, gesti minimi, situazioni già conosciute e di osservarli con lentezza, in attesa della rivelazione poetica che emerge da ciò che normalmente resta sullo sfondo: la traccia di un gesto, il passaggio del tempo, la relazione tra spazio, corpo e memoria.

Al piano terra di San Lupo la video installazione «Nascita aperta» nasce dall’esperienza vissuta da Emma con la figlia Ester, in cerca di un dialogo tra i loro gesti quotidiani di cura e la relazione tra i corpi di madre e figlio nella Pietà Rondanini di Michelangelo.

L’oratorio di San Lupo Al piano intermedio è proiettato «Respiro sole» (2019), realizzato nello studio dell’artista a Stezzano: l’artista insegue il sole con un pennello, dipingendo d’azzurro le tracce di questi incontri su un muro. Al secondo piano del loggiato è presentato «Studio di mani», video che concentra l’attenzione sul gesto come forma primaria di relazione, cercando risonanze tra la profonda comunicazione madre-figlia di cui si fanno portatrici i loro incontri di mani e l’intreccio di mani nel Compianto al Cristo morto del Bellini.