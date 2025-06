Curno, il cinema riapre con Notorious - Foto e video

Il cinema di Curno «torna a splendere». Sì sono riaccese venerdì 27 giugno le luci nella multisala del nuovo Notorious Cinemas di via Lega Lombarda. A distanza di quasi 6 mesi dall’ultima proiezione la struttura riparte per una seconda vita con il cambio di gestione firmato Notorious e con un intervento completo di restyling.

Inaugurazione con il film di Brad Pitt

Una riapertura parziale con 5 sale e 664 posti in attesa della vera e propria inaugurazione al completo di tutte e 9 le sale a settembre, ma che intanto è pronta a regalare nuove emozioni ai cittadini di Curno, Bergamo e tutta la Provincia. E il salone d’ingresso infatti è subito affollato dalle tante persone accorse per scoprire il nuovo cinema e per vedere il grande film del debutto, Formula 1 con Brad Pitt.

Un momento dell’inaugurazione

(Foto di Yuri Colleoni) La curiosità è tanta, e l’atmosfera parla già di entusiasmo. «Finalmente ci siamo. Soltanto due mesi di lavori e siamo qui con una grandissima risposta del pubblico. Sono contento e anche molto emozionato, per me è come ritornare a casa. Dopo 25 anni dall’inizio della mia avventura come amministratore delegato in Uci, riaprire il cinema con Notorious è qualcosa di unico» commenta Andrea Stratta, ad di Notorious Pictures, pronto al taglio della torta di benvenuto.