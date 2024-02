Da «Il colore viola» a «Sansone e Margot». Aspettando Dune

Questo weekend - dal 10 all’11 febbraio - invece le nuove pellicole in programmazione sono più ridotte, ma non meno interessanti. Al centro dell’attenzione c’è infatti «Il colore viola», che racconta la vita e le lotte di una donna afroamericana che vive nel sud degli Stati Uniti all’inizio del Novecento. La pellicola è l’adattamento cinematografico del musical di Broadway «The Color Purple», a sua volta tratto dall’omonimo romanzo premio Pulitzer di Alice Walker, pubblicato nel 1982. Su questa storia era già stato basato un film del 1985, diretto da Steven Spielberg e con protagonista Whoopi Goldberg. Nel nuovo cast: Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, Halle Bailey e Fantasia Barrino nel ruolo della protagonista Celie. Danielle Brooks è candidata come migliore attrice non protagonista ai prossimi Oscar, che si svolgeranno nella serata del 10 marzo.

Per i più piccoli i cinema propongono «Sansone e Margot - Due cuccioli all’opera», film d’animazione russo che segue le avventure di un’improbabile coppia di cani alle prese con una difficile missione: il randagio Sansone e la raffinata Margot devono recuperare una preziosa collana che è stata rubata alla padrona di Margot, la prima ballerina del Metropolitan di New York.

Tra i film d’animazione per tutte le età sono ancora disponibili anche «Wish» della Disney e «Il ragazzo e l’airone» di Miyazaki.

Una scena di Dune In attesa dell’arrivo in sala del secondo capitolo di «Dune» – previsto per il 28 febbraio – in questi giorni è di nuovo visibile in molti cinema bergamaschi il primo film della serie di fantascienza diretta da Denis Villeneuve con protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya.

Il colore viola

Ambientato in Georgia nel primo Novecento, racconta la storia di un gruppo di donne afroamericane, che nel corso della loro vita si ritrovano ad affrontare diverse battaglie. Celie ha subito soprusi prima da piccola dal padre violento e incestuoso, poi dal marito alcolizzato. Quando suo padre cerca di violentare anche sua sorella minore, Nettie, la donna le offre un riparo nella sua casa. Ma anche qui Nettie non è al sicuro, perché il marito di Celie prova a molestarla, ma non riuscendo nel rozzo atto, la caccia di casa. A dare una svolta alla vita di Celie è l’arrivo della cantante jazz Shug Avery, ex amante di Mister. L’artista noterà come Celie sia totalmente sottomessa a Mister e le insegnerà a credere in se stessa... Basato sull’omonima pièce musicale di Broadway del 2005, che a sua volta è tratta dal romanzo premio Pulitzer di Alice Walker del 1982, già adattato cinematograficamente nel 1985 da Steven Spielberg, è un musical drammatico che vede nel ruolo della protagonista Fantasia Barrino (qui al suo debutto cinematografico), attrice che ha già interpretato la stessa parte nel musical di Broadway.

Dune